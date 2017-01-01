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Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дняСегодня, 2 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел четвертый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно 11 комплектов наград в шести видах спорта. Украинцы принимали участие в розыгрыше медалей в пяти видах спорта. Копилка сборной Украины пополнилась одной серебряной медалью. Ее обладательницей стала биатлонистка Яна Бондарь в спринте на 7,5 км.

После четырех дней соревнований в активе сборной Украины 5 медалей – 2 серебряные и 3 бронзовые. В медальной зачете украинцы сохранили 11-е место.
Возглавляет медальный зачет  сборная России (14-13-6), вторые – казахстанцы (6-2-7), третьи – французы (3-1-1), четвертые – японцы (2-7-3), пятые – поляки (2-2-3), шестые – китайцы (2-1-2).

По общему числу наград первые – россияне (33), вторые – казахстанцы (15), третьи – японцы (12), четвертые – поляки (7), пятое место делят украинцы, французы и китайца (по 5).

Всего за три дня соревнований было разыграно 35 комплектов наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 19 стран.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 2 февраля
(результаты по видам спорта с участие украинцев)

Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км.
1. Галина Вишневская (Казахстан) – 21.43,1 (1+0 штрафных кругов)
2. Яна Бондарь (Украина) – отставание 22,8 (1+1)
3. Анастасия Егорова (Россия) – + 36,7 (1+0)  
4. Юлия ЖУРАВОК (Украина) - +50,4 (0+1)
...
6. Надежда Белкина (Украина) -  +1.04,4 (0+1)
9. Юлия Бригинец (Украина) -  +1.15,9 (0+0)
17. Мария Кручова (Украина) -  +2.42,5 (1+2)
19. Яна Пустовалова (Украина) -  +2.51,9 (1+1)

Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км
1. Семен Сучилов (Россия) – 27.02,3 (0+0
2. Дмитрий Иванов (Россия) - +21,8 (0+0)
3. Роман Еремин (Казахстан) - +22,3 (2+0)
...
11. Артем Тищенко (Украина) - +1.00,3 (0+0)
13. Денис Насыко (Украина) -  +1.17,0 (0+2)
14. Максим Ивко (Украина) - +1.22,8 (0+1)
17. Антон Мигда (Украина) - +1.32,6 (1+0)
19. Дмитрий Русинов (Украина) - +1.37,8 (0+1)
28. Александр Морьев (Украина) - +2.36,0 (0+2)

Лыжные гонки. Мужчины. Спринт (К).
1. Иван Люфт (Казахстан)
2. Владимир Фролов
3. Егор Березин

13. Алексей Красовский (Украина) – в ¼ финала
32. Владимир Лазорак (Украина) – в квалификации
40. Константин Яременко (Украина)
47. Андрей Марченко (Украина)
53. Александр Челенко (Украина)
66. Дмитрий Драгун (Украина)

Лыжные гонки. Женщины. Спринт (К).
1. Мария Давыденкова (Россия)
2. Лилия Васильева (Россия)
3. Анна Стоян (Казахстан)

21. Виктория Олех (Украина) – в четвертьфинале
31. Мария Насыко (Украина)  в квалификации
32. Юлия Тарасенко (Украина)
40. Оксана Сигети (Украина)  
48. Ирина Соловей (Украина)
5. Дарина Мазур (Украина)

Конькобежный спорт. Женщины. 2х500 м
1. Хьюнюн Ким (Южная Корея) – 77,83.
2. Ариса Цудзимото (Япония) – 78,52
3. Александра Качуркина – 78,71

33. Анна Музыка (Украина) – 92,90
35. Елизавета Белозерская (Украина) – 93,20

Фристайл. Мужчины. Могул.
1. Дмитрий Райхерт (Казахстан) – 79,94
2. Сергей Шимбуев (Россия) – 79,11
3. Павел Колмаков (Казахстан) – 76,95

10. Андрей Лебедюк (Украина) – 34,47
11. Олег Масира (Украина) – 34,26

Фристайл. Женщины. Могул.
1. Юлия Галышева (Казахстан) – 73,80
2. Анастасия Первушина (Россия) – 62,13
3. Катарина Рамзауер (Австрия) – 52,05

5. Татьяна Петрова (Украина) – 45,17

Сноуборд. Мужчины. Борд-кросс.
1. Лео Ле Бле (Франция)
2. Гийом Апилли ( Франция)
3. Сандро Перрено (Швейцария)

12. Роман Александровский (Украина)- в ¼ финала
25. Тарас Бигус (Украина)
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