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Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 11-е место после третьего дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 11-е место после третьего дняСегодня, 1 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел третий день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно семь комплектов медалей в четырех видах спорта (горные лыжи, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина). Украинцы на пьедестал не поднимались.

В лыжном двоеборье Виктор Пасичник занял 7-е место, Руслан Баланда – 14-е, Валерий Морозов – 22-е.

В соревнованиях по горнолыжному спорту в суперкомбинации Андрей Марийчин – 31-й, Тарас Ковбаснюк – 32-й.

В прыжкf[ на лыжах с трамплина украинцы в финальный раунд не пробились. В первом раунде Андрей Климчук был 38-м, Игорь Якибюк – 48-м, Виталий Додюк – 50-м, а Иван Зеленчук дисквалифицирован.

В конькобежном спорте у женщин на дистанции 3000 м Анна Музыка заняла 25-е место, Елизавета Белозерская - 31-е.

После трех дней соревнований в активе сборной Украины по-прежнему четыре медали – 1 серебряная и 3 бронзовых. В медальном зачете украинцы опустились с 8-го на 11-е место.

Лидерство упрочила сборная России (10-8-3). На второе место вышли японцы (2-5-1), третьи – казахстанцы (2-2-4), четвертые – поляки (2-2-3), пятые – китайцы (2-1-2), шестые – итальянцы (2-0-0).
По общему числу медалей первые – россияне (21), вторые – японцы и казахстанцы (по 8), третьи - поляки (7), четвертые - китайцы (5), пятые - украинцы (4).

Всего за три дня соревнований было разыграно 24 комплекта наград из 85-ти. Отметим, что за медалями разного достоинства на пьедестал поднимались представители 18 стран.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 1 февраля
Лыжное двоеборье. Гонка Гундерсена. К-95 + 10 км.
1 (4-й после прыжка). Вячеслав Барков (Россия) – 24.26,5
2 (3). Адам Числар (Польша) – отставание 1,0
3 (7). Павел Словек (Польша) – + 7,8

7 (10). Виктор Пасичник (Украина) - +45,6
14 (19). Руслан Баланда (Украина) - +2.48,8
22. (25). Валерий Морозов (Украина) - +8.55,9

Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация.
1. Кристапс Звейниекс (Латвия) – 2.02,20
2. Мартен Мейнерс (Голландия) – 2.03,08
3. Матей Фалат (Словакия) – 2.03,21

31. Андрей Марийчин (Украина) – 2.16,85
32. Тарас Ковбаснюк (Украина) – 2.16,85

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины.
1. Наоки Накамура (Япония) – 265,8
2. Михаил Максимочкин (Россия) – 263,4
3. Томас Лакнер (Австрия) – 261,2

38. Андрей Климчук (Украина) – 101,3
48. Игорь Якибюк (Украина) – 80,3
50. Виталий Додюк (Украина) – 67,6
Иван Зеленчук (Украина) - дисквалифицирован

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
1. Марина Зуева (Беларусь) – 4.18,26
2. Нана Такахаши (Япония) – 4.27,68
3. Елена Сохрякова – 4.27,89

25. Анна Музыка (Украина) – 4.51,90
31. Елизавета Белозерская (Украина) – 5.11,74
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