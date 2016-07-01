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Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований

Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран выступили за отстранение российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишение страны права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Текст заявления опубликован в аккаунте журналиста BBC Дэна Роана в Twitter.

«В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования государственной системы сокрытия допинга в России по результатам расследования Макларена руководство призывает отстранить страну от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA», — говорится в заявлении.

«Также руководство просит перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране», — отмечается в тексте. Кроме того, руководители NADO подчеркнули, что все антидопинговые организации должны быть независимыми.

7 января глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти посчитал, что сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, не отстранив всю российскую сборную от участия в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена была представлена 9 декабря. В ней сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

После второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, представленной 9 декабря, Россия лишилась права проведения ряда международных соревнований: Челябинск — финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.
По материалам: lenta.ru
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