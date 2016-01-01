На оплату ведущих украинских тренеров из бюджета дополнительно выделено 63,5 млн грн.

В государственном бюджете на 2017 год для повышения оплаты труда ведущих украинских тренеров выделено дополнительно 63 500 000 грн., что позволит значительно улучшить условия для работы в нашей стране высококвалифицированных кадров. Именно благодаря высокому потенциалу и неоценимому вкладу тренеров Украина в течение многих лет находила среди молодых спортсменов таланты и готовила Олимпийских чемпионов и призеров.
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