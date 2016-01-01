На оплату ведущих украинских тренеров из бюджета дополнительно выделено 63,5 млн грн.

В государственном бюджете на 2017 год для повышения оплаты труда ведущих украинских тренеров выделено дополнительно 63 500 000 грн., что позволит значительно улучшить условия для работы в нашей стране высококвалифицированных кадров. Именно благодаря высокому потенциалу и неоценимому вкладу тренеров Украина в течение многих лет находила среди молодых спортсменов таланты и готовила Олимпийских чемпионов и призеров.Такое решение является важным для Олимпийской семьи Украины, всего олимпийского спорта, ведь планируется увеличить оплату труда тех тренеров, которые будут обеспечивать, в частности, олимпийскую подготовку к Пхенчхану-2018 и Токио-2020.Решение этого вопроса стало возможным благодаря объединению усилий спортивной общественности, членов Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта.Эта инициатива нашла полную поддержку Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Весомое содействие в решении стратегического для развития спорта вопроса предоставил Комитет по вопросам бюджета и депутаты Верховной Рады Украины во главе с Андреем Парубием.«Сохранение тренерских кадров, создание благоприятных условий для их работы - приоритетная задача для настоящего и будущего украинского спорта. Тренеры - это наше богатство. Они раскрывают таланты, делая из детей звезд мирового спорта, которые прославляют Украину в мире, в честь их побед на самых престижных спортивных стартах поднимается флаг и звучит гимн нашего государства», - подчеркнул Сергей Бубка, выразив от имени всей Олимпийской семьи глубокую благодарность руководству государства - президенту, Правительству и Парламенту за понимание и весомую поддержку на всех этапах прохождения этого жизненно необходимого решения.