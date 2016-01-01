На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

На оплату ведущих украинских тренеров из бюджета дополнительно выделено 63,5 млн грн.

Олег Верняев и его тренер Геннадий Сартинский

В государственном бюджете на 2017 год для повышения оплаты труда ведущих украинских тренеров выделено дополнительно 63 500 000 грн., что позволит значительно улучшить условия для работы в нашей стране высококвалифицированных кадров. Именно благодаря высокому потенциалу и неоценимому вкладу тренеров Украина в течение многих лет находила среди молодых спортсменов таланты и готовила Олимпийских чемпионов и призеров.

Такое решение является важным для Олимпийской семьи Украины, всего олимпийского спорта, ведь планируется увеличить оплату труда тех тренеров, которые будут обеспечивать, в частности, олимпийскую подготовку к Пхенчхану-2018 и Токио-2020.

Решение этого вопроса стало возможным благодаря объединению усилий спортивной общественности, членов Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта.

Эта инициатива нашла полную поддержку Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Весомое содействие в решении стратегического для развития спорта вопроса предоставил Комитет по вопросам бюджета и депутаты Верховной Рады Украины во главе с Андреем Парубием.

«Сохранение тренерских кадров, создание благоприятных условий для их работы - приоритетная задача для настоящего и будущего украинского спорта. Тренеры - это наше богатство. Они раскрывают таланты, делая из детей звезд мирового спорта, которые прославляют Украину в мире, в честь их побед на самых престижных спортивных стартах поднимается флаг и звучит гимн нашего государства», - подчеркнул Сергей Бубка, выразив от имени всей Олимпийской семьи глубокую благодарность руководству государства - президенту, Правительству и Парламенту за понимание и весомую поддержку на всех этапах прохождения этого жизненно необходимого решения.
По материалам: НОК Украины
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

156 украинцев завоевали лицензии на Игры-2016 в Рио
Президент Украины Порошенко встретился с президентом МОК
Арсений Яценюк отметил ведущих спортсменов Украины
Президент Украины встретился с чемпионами и призерами лондонской Олимпиады
Эксперты обсудили вопросы подготовки и участия украинских спортсменов в Олимпиаде-2012
В Украине назначен новый министр по делам семьи, молодежи и спорта
Торжественная церемония поднятия Государственного флага по случаю начала XXI зимних Олимпийских игр
Спортивный комитет Украины принял в свои ряды 33 новые спортивные федерации
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

На оплату ведущих украинских тренеров из бюджета дополнительно выделено 63,5 млн грн.
Руководитель РУСАДА признала существование допинг-системы в России
Экс-глава ВФЛА: Россию позиционируют как чумной допинговый барак
Глава комиссии МОК анонсировал потерю Россией первого места по итогам ОИ в Сочи
Доклад Макларена подтверждает, что в РФ была система сокрытия допинга
На оплату ведущих украинских тренеров из бюджета дополнительно выделено 63,5 млн грн.
Глава комиссии МОК анонсировал потерю Россией первого места по итогам ОИ в Сочи
МОК намерен не допускать к ОИ спортсменов, более чем на полгода отстраненных за допинг
МОК вручил награду «Женщины и спорт» мужчине
Названа дата публикации второй части доклада Макларена

Последние новости спорта

21:51 Пидгрушная и Семенов – девятые в Рождественской гонке 116 | Биатлон

21:39 Василий Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам 94 | Шахматы / Главные новости спорта

20:30 Анна Музычук – чемпионка мира по быстрым шахматам 113 | Шахматы / Главные новости спорта

20:03 Пидгрушная и Семенов – седьмые в масс-старте на Рождественской гонке 149 | Биатлон

19:43 От стартов отстранены российские биатлонистки Вилухина и Романова 106 | Биатлон

18:34 Сергей Семенов: Рождественская гонка - это проверка нервов на прочность 120 | Биатлон

18:22 На оплату ведущих украинских тренеров из бюджета дополнительно выделено 63,5 млн грн. 92 | Новости спорта / Олимпийские игры

18:07 Пятикратный чемпион ОИ Брэдли Уиггинс объявил о завершении карьеры 104 | Велоспорт

17:53 Американка Шиффрин сделала победный дубль в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Австрии 89 | Горнолыжный спорт

17:03 Поветкина в январе опросят в Нью-Йорке по иску к Уайлдеру 138 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Василий Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам
Анна Музычук – чемпионка мира по быстрым шахматам
Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре
Надежда Белкина выиграла спринт на чемпионате Украины по биатлону
Руслан Ткаленко победил в спринте на чемпионате Украины по биатлону









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (425)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (547)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (428)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги