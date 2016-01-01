Руководитель РУСАДА признала существование допинг-системы в России

Исполняющая обязанности руководителя главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России, сообщает The New York Times.«Она осуществлялась на ведомственном уровне», – рассказала Анцелиович.При этом она отметила, что представители высшего руководства страны не имеют к этому отношения.Также Анцелиович сообщила, что была шокирована, когда была раскрыта вся информация об этой системе.В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.