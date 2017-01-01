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Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе

Оксана Ливач

В Дортмунде (Германия) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе среди юниоров. Сборная Украины везет домой 8 медалей – 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые.

Наибольшего успеха достигли юниорки, завоевавшие 4 медали – 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.
Победили Оксана Ливач (до 48 кг) и Алина Акобия (до 55 кг), серебрzным призером стала Кристина Береза (до 51 кг), бронзовым - Илона Прокопевнюк (до 59 кг).
В командном зачете украинки заняли второе место (51 очко), первые  - россиянки (66), третьи – белоруски (45).

Борцы греко-римского стиля завоевали комплект медалей. Победителем стал Парвиз Насибов (до 66 кг), серебряным призером Эльмар Нуралиев (до 74 кг), бронзовым - Владен Козлюк (до 96 кг).
В командном рейтинге украинцы на 4-м месте (44 очка). В первую тройку вошли 1. Грузия (71), Россия (68), и Турция (51).

В соревнованиях борцов вольного стиля серебряным призером стал Андрей Яценко (до 60 кг). В командном рейтинге украинцы на 8-м месте (24 очка). Первые – россияне (67), вторые – азербайджанцы (58), третьи – грузины (52).

Спортивная борьба. Чемпионат Европы среди юниоров. Дортмунд (Германия), 26 июня - 2 июля
Вольная борьба. Юниорки.
До 48 кг
1. Оксана Ливач (Украина)
2. Лиза Эрсель (Германия)
3. Бьянка Режи (Венгрия) и Агата Марта Валерзак (Польша)

До 51 кг
1. Ксения Незговорова (Россия)
2. Кристина Береза (Украина)
3. Анника Вендле (Германия) и Катерина Пичковская (Беларусь)

До 55 кг
1. Алина Акобия (Украина)
2. Виктория Ваулина (Россия)
3. Елена Хайке Брюггер (Германия) и Дарья Синкавец (Беларусь)

До 59 кг
1. Грейс Якоб Буллен (Норвегия)
2. Анастасия Ничита (Молдова)
3. Илона Прокопевнюк (Украина) и Мария Матюшенко (Россия)

Командный зачет
1. Россия – 66 очков
2. УКРАИНА – 51
3. Беларусь - 45

Вольная борьба. Юниоры
До 60 кг
1. Али Рахимзаде (Азербайджан)
2. Андрей Яценко (Украина)
3. Абдула Ахмедов (Россия) и Эдеми Болквадзе (Грузия)

Командный зачет
1. Россия – 67
2. Азербайджан – 58
3. Грузия – 52

8. УКРАИНА - 24

Греко-римская борьба
До 66 кг
1. Парвиз Насибов (Украина)
2. Гиорги Куртанидзе (Грузия)
3. Сергей Степанов (Россия) и Мурат Фират (Турция)

До 74 кг
1. Нарек Оганян (Россия)
2. Эльмар Нуралиев (Украина)
3. Малхаз Амоян (Армения) и Бека Мамукашвили (Грузия).

До 96 кг
1. Арви Мартин Саволайнен (Финляндия)
2. Сулейман Эрбей (Турция)
3. Владен Козлюк (Украина) и Георгий Барбакадзе (Грузия)

Командный зачет
1. Грузия – 71
2. Россия – 68
3. Турция – 51
4. УКРАИНА - 44
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