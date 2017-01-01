Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе

В Дортмунде (Германия) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе среди юниоров. Сборная Украины везет домой 8 медалей – 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые.



Наибольшего успеха достигли юниорки, завоевавшие 4 медали – 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.

Победили Оксана Ливач (до 48 кг) и Алина Акобия (до 55 кг), серебрzным призером стала Кристина Береза (до 51 кг), бронзовым - Илона Прокопевнюк (до 59 кг).

В командном зачете украинки заняли второе место (51 очко), первые - россиянки (66), третьи – белоруски (45).



Борцы греко-римского стиля завоевали комплект медалей. Победителем стал Парвиз Насибов (до 66 кг), серебряным призером Эльмар Нуралиев (до 74 кг), бронзовым - Владен Козлюк (до 96 кг).

В командном рейтинге украинцы на 4-м месте (44 очка). В первую тройку вошли 1. Грузия (71), Россия (68), и Турция (51).



В соревнованиях борцов вольного стиля серебряным призером стал Андрей Яценко (до 60 кг). В командном рейтинге украинцы на 8-м месте (24 очка). Первые – россияне (67), вторые – азербайджанцы (58), третьи – грузины (52).



Спортивная борьба. Чемпионат Европы среди юниоров. Дортмунд (Германия), 26 июня - 2 июля

Вольная борьба. Юниорки.

До 48 кг

1. Оксана Ливач (Украина)

2. Лиза Эрсель (Германия)

3. Бьянка Режи (Венгрия) и Агата Марта Валерзак (Польша)



До 51 кг

1. Ксения Незговорова (Россия)

2. Кристина Береза (Украина)

3. Анника Вендле (Германия) и Катерина Пичковская (Беларусь)



До 55 кг

1. Алина Акобия (Украина)

2. Виктория Ваулина (Россия)

3. Елена Хайке Брюггер (Германия) и Дарья Синкавец (Беларусь)



До 59 кг

1. Грейс Якоб Буллен (Норвегия)

2. Анастасия Ничита (Молдова)

3. Илона Прокопевнюк (Украина) и Мария Матюшенко (Россия)



Командный зачет

1. Россия – 66 очков

2. УКРАИНА – 51

3. Беларусь - 45



Вольная борьба. Юниоры

До 60 кг

1. Али Рахимзаде (Азербайджан)

2. Андрей Яценко (Украина)

3. Абдула Ахмедов (Россия) и Эдеми Болквадзе (Грузия)



Командный зачет

1. Россия – 67

2. Азербайджан – 58

3. Грузия – 52

…

8. УКРАИНА - 24



Греко-римская борьба

До 66 кг

1. Парвиз Насибов (Украина)

2. Гиорги Куртанидзе (Грузия)

3. Сергей Степанов (Россия) и Мурат Фират (Турция)



До 74 кг

1. Нарек Оганян (Россия)

2. Эльмар Нуралиев (Украина)

3. Малхаз Амоян (Армения) и Бека Мамукашвили (Грузия).



До 96 кг

1. Арви Мартин Саволайнен (Финляндия)

2. Сулейман Эрбей (Турция)

3. Владен Козлюк (Украина) и Георгий Барбакадзе (Грузия)



Командный зачет

1. Грузия – 71

2. Россия – 68

3. Турция – 51

4. УКРАИНА - 44 В Дортмунде (Германия) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе среди юниоров. Сборная Украины везет домой 8 медалей – 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые.Наибольшего успеха достигли юниорки, завоевавшие 4 медали – 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.Победили(до 48 кг) и(до 55 кг), серебрzным призером стала(до 51 кг), бронзовым -(до 59 кг).В командном зачете украинки заняли второе место (51 очко), первые - россиянки (66), третьи – белоруски (45).Борцы греко-римского стиля завоевали комплект медалей. Победителем стал(до 66 кг), серебряным призером(до 74 кг), бронзовым -(до 96 кг).В командном рейтинге украинцы на 4-м месте (44 очка). В первую тройку вошли 1. Грузия (71), Россия (68), и Турция (51).В соревнованиях борцов вольного стиля серебряным призером стал(до 60 кг). В командном рейтинге украинцы на 8-м месте (24 очка). Первые – россияне (67), вторые – азербайджанцы (58), третьи – грузины (52).2. Лиза Эрсель (Германия)3. Бьянка Режи (Венгрия) и Агата Марта Валерзак (Польша)1. Ксения Незговорова (Россия)3. Анника Вендле (Германия) и Катерина Пичковская (Беларусь)2. Виктория Ваулина (Россия)3. Елена Хайке Брюггер (Германия) и Дарья Синкавец (Беларусь)1. Грейс Якоб Буллен (Норвегия)2. Анастасия Ничита (Молдова)и Мария Матюшенко (Россия)1. Россия – 66 очков3. Беларусь - 451. Али Рахимзаде (Азербайджан)3. Абдула Ахмедов (Россия) и Эдеми Болквадзе (Грузия)1. Россия – 672. Азербайджан – 583. Грузия – 528. УКРАИНА - 242. Гиорги Куртанидзе (Грузия)3. Сергей Степанов (Россия) и Мурат Фират (Турция)1. Нарек Оганян (Россия)3. Малхаз Амоян (Армения) и Бека Мамукашвили (Грузия).1. Арви Мартин Саволайнен (Финляндия)2. Сулейман Эрбей (Турция)и Георгий Барбакадзе (Грузия)1. Грузия – 712. Россия – 683. Турция – 514. УКРАИНА - 44