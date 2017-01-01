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«Классики» определили чемпионов Украины
В Житомире с 7 по 9 июня прошел чемпионат Украины по спортивной борьбе, который стал отборочным на августовский чемпионат мира, сообщается в пресс-релизе Федерации греко-римской борьбы Украины.

Борцы греко-римского стиля определили сильнейших в восьми весовых категориях, которые, согласно условиям отбора, в августе поедут на чемпионат мира в Париже.

Итоги чемпионата Украины прокомментировал главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Артур Дзигасов.

«Мы решили всей Федерацией, что на чемпионат мира должны ехать чемпионы Украины. Хочется, чтобы каждый, кто завоевал право поехать на чемпионат мира, показал себя там достойно, ведь все они достойны выиграть медаль чемпионата мира.

Александр Чернецкий решил пропустить чемпионат Украины и заняться своим здоровьем. Остальные все сильнейшие борцы без исключения приняли участие в чемпионате, чтобы побороться за поездку на чемпионат мира. Считаю, что это было правильное решение, ведь теперь мы сформировали состав и у нас будет достаточно времени, чтобы подготовится к чемпионату мира.

Фактически все, на кого мы ставили, стали чемпионами Украины, за исключением Жана Беленюка. Но и Александр Шишман уже довольно зрелый борец, второй раз в этом году выиграл у Жана. Жан же на сегодня пока уступает в борьбе по новым правилам. Чувствуется, что он еще не на 100% готов, глаза у него не горят, есть большая неуверенность внутри, которой не было перед Олимпиадой. Он понимает, что если на чемпионате Украины он уступает коллегам по сборной, то ему нечего делать на чемпионате мира. Он будет готовиться, и ждать своего времени.

Радует, что Дмитрий Цимбалюк восстановился, решил свои бытовые вопросы, уверенно боролся, выиграв в финале у Жоры Абовяна.

Другой наш талантливый молодой борец Парвиз Насибов боролся в категории до 71 кг и выиграл чемпионат. У него есть личные тренеры, но я надеюсь, что он не вернется в 66 кг, ведь в этой категории на чемпионате Европы он из-за сгонки веса функционально выглядел не лучшим образом, не было свежести. Ему только 19 лет, мое мнение, что до Токио есть время, может он и в 75 кг перейдет.

Отдельно хочу отметить то, что сделал Женя Пышков в 75 кг. Он выигралва последние 2 секунды схватки с опытным Николаем Дараганом и это должно прибавить ему уверенности, ему нужна было эта победа, ну а для такого опытного и зрелого борца, как Коля упустить победу за 2 секунды – это большой минус.

Хочется, чтобы неудача на чемпионате Европы нас всех объединила. Уже 21 июня мы отправляемся в Заросляк на среднегорье на трехнедельный сбор. Там мы будем бегать в горы, работать над ОФП и базовой подготовкой. Потом у нас запланированы сборы на Хортице и заключительный сбор в Конча-Заспе.

Одна из основных причин неудачного выступления на чемпионате Европы то, что у нас не было полноценного подготовительного цикла. Теперь же у нас распланированная программа, будем готовиться и надеемся на успешное выступление на чемпионате мира», - подытожил главный тренер.

Призеры чемпионата Украины-2017 по греко-римской борьбе

59 кг
1. Цимбалюк Дмитрий (Запорожье)  
2. Абовян Жора (Запорожье)    
3. Мягкий Евгений (Закарпатья)
3. Рагимов Вюгар (Запорожье)

66 кг
1. Демянков Денис (Запорожье)    
2. Фуглаев Виталий (Запорожье)  
3. Симоненко Василий (Киевская область)
3. Пислар Дмитрий (Николаев)

71 кг
1. Насибов Парвиз (Запорожье)
2. Евтушенко Максим (Донецк)
3. Политаев Артур (Киевская область)
3. Калиниченко Алексей (Киевская область)

75 кг
1. Пышков Евгений (Запорожье)  
2. Дараган Николай (Запорожье)
3. Пиньков Дмитрий (Донецк)
3. Молнар Павло (Закарпатья)

80 кг
1. Пышков Дмитрий (Полтава)
2. Антонюк Андрей (Тернополь)
3. Арабаджи Дмитрий (Киевская область)
3. Фильчаков Ярослав (Харьков)

85 кг
1. Александр Шишман (Донецк)
2. Жан Беленюк (Киев)
3. Юрий Шкрюба (Закарпатья)
3. Андрей Гладких (Запорожье)

98 кг
1. Дмитрий Тимченко (Харьков)
2. Евгений Савета (Полтава)
3. Николай Крысов (Одесса)
3. Зелимхан Дзигасов (Киев)

130 кг
1. Николай Кучмий (Киев)
2. Владимир Тесленко (Одесса)
3. Иван Дубровин (Донецк)    
3. Игорь Дидык (Винница)
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