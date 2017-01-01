Алла Черкасова – бронзовый призер ЧЕ по борьбе в категории до 69 кг

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад (Сербия), 5 мая

В Нови-Саде (Сербия) проходит четвертый день чемпионата Европы по спортивной борьбе.Украинкав весовой категории до 69 кг стала бронзовым призером, победив в малом финале Бусе Тосун из Турции (11:4). На пути к пьедесталу Черкасова в первой схватке победила на туше чемпионку мира-2014 немку Алине Фокен (2:2), в четвертьфинале одолела австрийку Мартину Кюнц (10:8), а в полуфинале уступила белоруске Марии Мамашук (0:2).Вторая бронза у француженки Коумбы Ларок.Чемпионкой Европы стала россиянка Анастасия Братчикова, поборов в финале белоруску Марию Мамашук (6:3).В весовой категории до 58 кг золото завоевала норвежка Грейс Джейкоб Буллен, победив в финальной схватке Мариану Чердивару из Молдавии. Бронза в активе венгерки Эмеше Барка и немки Лауры Мертенс.Украинка Ирина Чихрадзе в ¼ финала проиграла немке Лауре Мертенс (4:6) заняла 8-е место.Отметим, что бронза Черкасовой стала третьей медалью сборной Украины на чемпионате Европы в Сербии. Ранее Илона Семкив (до 48 кг) стала серебряным призером, а Юлия Ткач (до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.1. Грейс Буллен (Норвегия)2. Мариана Чердивара (Молдова)3. Эмеше Барка (Венгрия) и Лаура Мертенс (Германия)8. Ирина Чихрадзе (Украина)1. Анастасия Братчикова (Россия)2. Мария Мамашук (Беларусь)и Коумба Ларок (Франция)