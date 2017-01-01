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Украинцы без медалей в третий день ЧЕ по вольной борьбе
Вчера, 4 мая, в Нови-Саде (Сербия) прошел третий день чемпионата Европы по спортивной борьбе.  Были разыграны четыре комплекта медалей у борцов вольного стиля – по два у мужчин (до 61 и 74 кг) и женщин (до 55 и 75 кг). Украинцы на пьедестал не поднимались.

Петр Билейчук (до 61 кг) в поединке за бронзу уступил молдаванину Андрею Перпелице (10:10) и занял 5-е место. Вторая бронза досталась Владимиру Франгуляну из Армении. Золото завоевал грузин Владимир Хинчегашвили, победив в финале россиянина  Ахмеда Чакаева (10:9).

Алексей Щербак (до 74 кг) в своем первом поединке в 1/8 финала проиграл белорусу Али Шабанову (2:6) и выбыл из дальнейшей борьбы за медали, заняв 13-е место.
В финале турок Сонер Демирташ одолел азербайджанца Мурада Сулейманова (6:4). Бронзу разделили россиянин Ахмед Гаджимагомедов и армянин Григор Григорян.

Елена Кремзер ( до 55 кг) в четвертьфинале потерпела поражение от француженки Матильды Ревьер (5:7) и завершила выступление на 8-м месте.
Чемпионкой Европы стала  болгарка Биляна Дудова, победив в финале белоруску Екатерину Гончар (6:3). Бронзовые медали завоевали француженка Матильда Ривьер и Алена Колесник из Азербайджана.

Ирина Пасечник (до 75 кг),  проиграв в четвертьфинале Светлане Саенко из Молдовы (1:12),  выбыла из борьбы, заняв в итоге 9-е место. Золото завоевала турчанка Ясемин Адар с уверенной победой в финале над венгеркой Жанет Немет (10:0). Обладательницами бронзовых медалей стали Светлана Саенко из Молдовы и эстонка Эпп Мяэ.

Напомним, в активе сборной Украины по-прежнему две медали. В первый день чемпионата Европы Илона Семкив (до 48 кг) стала серебряным призером, Юлия Ткач (до 63 кг) завоевала  бронзовую медаль.

Спортивная борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад (Сербия), 4 мая
Вольная борьба. До 61 кг
1. Владимир Хинчегашвили (Грузия)
2. Ахмед Чакаев (Россия)
3. Владимир Франгулян (Армения) и Андрей Перепелица (Молдова)

5. Петр Билейчук (Украина)

До 74 кг
1. Сонер Демирташ (Турция)
2. Мурад Сулейманов (Азербайджан)
3. Ахмед Гаджимагомедов (Россия) и Григор Григорян (Армения)

13. Алексей Щербак (Украина)

Женская борьба
До 55 кг
1. Биляна Дудова (Болгария)
2. Екатерина Гончар (Беларусь)
3. Матильда Ривьер (Франция) и Алена Колесник (Азербайджан)

8. Елена Кремзер (Украина)

До 75 кг
1. Ясемин Адар (Турция)
2. Жанет Немет (Венгрия)
3. Светлана Саенко (Молдова) и Эпп Мяэ (Эстония)

9. Ирина Пасичник (Украина)
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