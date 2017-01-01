Украинцы без медалей в третий день ЧЕ по вольной борьбе

Сегодня, 08:20 186 | Единоборства / Борьба

Вчера, 4 мая, в Нови-Саде (Сербия) прошел третий день чемпионата Европы по спортивной борьбе. Были разыграны четыре комплекта медалей у борцов вольного стиля – по два у мужчин (до 61 и 74 кг) и женщин (до 55 и 75 кг). Украинцы на пьедестал не поднимались.



Петр Билейчук (до 61 кг) в поединке за бронзу уступил молдаванину Андрею Перпелице (10:10) и занял 5-е место. Вторая бронза досталась Владимиру Франгуляну из Армении. Золото завоевал грузин Владимир Хинчегашвили, победив в финале россиянина Ахмеда Чакаева (10:9).



Алексей Щербак (до 74 кг) в своем первом поединке в 1/8 финала проиграл белорусу Али Шабанову (2:6) и выбыл из дальнейшей борьбы за медали, заняв 13-е место.

В финале турок Сонер Демирташ одолел азербайджанца Мурада Сулейманова (6:4). Бронзу разделили россиянин Ахмед Гаджимагомедов и армянин Григор Григорян.



Елена Кремзер ( до 55 кг) в четвертьфинале потерпела поражение от француженки Матильды Ревьер (5:7) и завершила выступление на 8-м месте.

Чемпионкой Европы стала болгарка Биляна Дудова, победив в финале белоруску Екатерину Гончар (6:3). Бронзовые медали завоевали француженка Матильда Ривьер и Алена Колесник из Азербайджана.



Ирина Пасечник (до 75 кг), проиграв в четвертьфинале Светлане Саенко из Молдовы (1:12), выбыла из борьбы, заняв в итоге 9-е место. Золото завоевала турчанка Ясемин Адар с уверенной победой в финале над венгеркой Жанет Немет (10:0). Обладательницами бронзовых медалей стали Светлана Саенко из Молдовы и эстонка Эпп Мяэ.



Напомним, в активе сборной Украины по-прежнему две медали. В первый день чемпионата Европы Илона Семкив (до 48 кг) стала серебряным призером, Юлия Ткач (до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.



Спортивная борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад (Сербия), 4 мая

Вольная борьба. До 61 кг

1. Владимир Хинчегашвили (Грузия)

2. Ахмед Чакаев (Россия)

3. Владимир Франгулян (Армения) и Андрей Перепелица (Молдова)

…

5. Петр Билейчук (Украина)



До 74 кг

1. Сонер Демирташ (Турция)

2. Мурад Сулейманов (Азербайджан)

3. Ахмед Гаджимагомедов (Россия) и Григор Григорян (Армения)

…

13. Алексей Щербак (Украина)



Женская борьба

До 55 кг

1. Биляна Дудова (Болгария)

2. Екатерина Гончар (Беларусь)

3. Матильда Ривьер (Франция) и Алена Колесник (Азербайджан)

…

8. Елена Кремзер (Украина)



До 75 кг

1. Ясемин Адар (Турция)

2. Жанет Немет (Венгрия)

3. Светлана Саенко (Молдова) и Эпп Мяэ (Эстония)

…

9. Ирина Пасичник (Украина)