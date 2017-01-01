Петр Билейчук будет бороться за бронзу на ЧЕ по вольной борьбе

Сегодня, 4 мая, в Нови-Саде (Сербия) проходит третий день чемпионата Европы по спортивной борьбе.Будут разыграны четыре комплекта медалей у борцов вольного стиля – по два у мужчин (до 61 и 74 кг) и женщин (до 55 и 75 кг). Завершился предварительный раунд соревнований.(до 61 кг) стартовал в 1/8 финала с победы над румыном Давидом Добре (6:2), в четвертьфинале победил француза Юрия Семакина (12:8), а в полуфинале уступил грузину Владимиру Хинчегашвили (2:8). В поединке за бронзу соперником украинца будет молдаванин Андрей Перпелита.(до 74 кг) в своем перво поединке в 1/8 финала проиграл белорусу Али Шабанову (2:6) и выбыл из дальнейшей борьбы за медали.( до 55 кг), стартовав в четвертьфинале, потерпела поражение от француженки Матильды Ревьере (5:7) и завершила выступление.(до 75 кг) также стартовала с поражения, проиграв в четвертьфинале Светлане Саенко из Молдавии (1:12) и выбыла из борьбы.