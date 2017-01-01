Украинцы остались без медалей во второй день ЧЕ по вольной борьбе

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад (Сербия), 3 мая

Вчера, 3 мая, в Нови-Саде (Сербия) прошел второй день чемпионата Европы по спортивной борьбе.Были разыграны четыре комплекта медалей у борцов вольного стиля – по два у мужчин (до 65 и 97 кг) и женщин (до 53 и 60 кг). Украинцы на пьедестал не поднимались.(до 65 кг) в поединке за бронзу уступил словенцу Давиду Хабату (3:11).Чемпионом Европы стал россиянин Ильяс Бекбулатов, разгромив в финале болгарина Борислава Новачкова (10:0).(60 кг) в малом финале за бронзу проиграла Татьяне Омельченко из Азербайджана (3:8) и разделила 5-6 е места.Золото завоевала россиянка Любовь Овчарова, взяв верх над Анастасии Григорьевой из Латвии (12:5).(до 97 кг) в утешительном раунде проиграл белорусу Александру Гуштыну (0:10) и выбыл из борьбы за медали, заняв 12-е место.Золотую медаль завоевал турок Риза Йылдырим, победив в финале россиянина Анзора Болтукаева (4:2). Бронзовыми призерами стали белорус Александр Густин и грузин Элизбар Одикадзе.(53 кг) не пробилась в четвертьфинал, проиграв первую схватку Марии Преволараки из Греции (1:2) и завершила выступление на 10-м месте.Чемпионкой Европы стала белоруска Ванесса Колодинская, победившая в финале россиянку Наталью Малышеву (2:1). Бронза в активе Мария Преволараки из Греции и немки Нины Хеммер.Напомним, в первый день чемпионата Европы Илона Семкив (до 48 кг) стала серебряным призером, Юлия Ткач (до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.1. Ильяс Бекбулатов (Россия)2. Борислав Новачков (Болгария)3. Давид Хабат (Словения) и Зураби Якобишвили (Грузия)5. Гор Оганесян (Украина)1. Риза Йылдырим (Турция)2. Анзор Болтукаев (Россия)3. Александр Густин (Беларусь) и Элизбар Одикадзе (Грузия)12. Мурази Мчедлидзе (Украина)1. Ванесса Колодинская (Беларусь)2. Наталья Малышева (Россия)3. Мария Преволараки (Греция) и Нина Хеммер (Германия)10. Ирина Гусяк (Украина)1. Любовь Овчарова (Россия)2. Анастасия Григорьева (Латвия)3. Йоганна Матссон (Швеция) и Татьяна Омельченко (Азербайджан)5-6. Ангелина Лысак (Украина)