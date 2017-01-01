Гор Оганесян и Ангелина Лысак поспорят за бронзу ЧЕ по вольной борьбе

В Нови-Саде (Сербия) проходит второй день чемпионата Европы по спортивной борьбе. Сегодня будут разыграны четыре комплекта медалей у борцов вольного стиля – по два у мужчин (до 65 и 97 кг) и женщин (до 53 и 60 кг). Завершился предварительный раунд соревнований.(до 65 кг) стартовал в 1/8 финала с победы над Максимом Перпелитой из Молдавии (5:3), в четвертьфинале победил венгра Норберта Лукакса (10:0), а в полуфинале уступил болгарину Бориславу Новачкову (0:8) и теперь будет бороться за бронзу со словенцем Давилом Хабатом.За золото поспорят болгарин Борислав Новачков и россиянин Ильяс Бекбулатов.(60 кг) проиграла на туше первую схватку Анастасии Григорьевой из Латвии, которая в дальнейшем сумела пробиться в финал. Это позволило украинке выступить в утешительном раунде, где она победила венгерку Габриэллу Слейз (7:0). В поединке за бронзу соперницей украинки будет Татьяна Омельченко из Азербайджана.Золото разыграют Анастасии Григорьевой и россиянка Любовь Овчарова.(до 97 кг) в 1/8 финала проиграл россиянину Анзору Болтукаеву (3:5), который итоге пробился в финал турнира. Успех россиянина позволили Мчелидзе пройти в утешительный раунд. Однако использовать свой шанс Мурази не удалось, он проиграл белорусу Александру Гуштыну (0:10) и выбыл из борьбы за медали.(53 кг) не пробилась в четвертьфинал, проиграв первую схватку Марии Преволараки из Греции (1:2) и завершила выступление.Напомним, в первый день чемпионата Европы Илона Семкив (до 48 кг) стала серебряным призером, Юлия Ткач (до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.