На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Гор Оганесян и Ангелина Лысак поспорят за бронзу ЧЕ по вольной борьбе
Гор Оганесян и Ангелина Лысак поспорят за бронзу ЧЕ по вольной борьбеВ Нови-Саде (Сербия) проходит второй день чемпионата Европы по спортивной борьбе. Сегодня будут разыграны четыре комплекта медалей у борцов вольного стиля – по два у мужчин (до 65 и 97 кг) и женщин (до 53 и 60 кг). Завершился предварительный раунд соревнований.

Гор Оганесян (до 65 кг) стартовал в 1/8 финала с победы над Максимом Перпелитой из Молдавии (5:3), в четвертьфинале победил венгра Норберта Лукакса (10:0), а в полуфинале уступил болгарину Бориславу Новачкову (0:8) и теперь будет бороться за бронзу со словенцем Давилом Хабатом.
За золото поспорят болгарин  Борислав Новачков и россиянин Ильяс Бекбулатов.

Ангелина Лысак (60 кг) проиграла на туше первую схватку Анастасии Григорьевой из Латвии, которая в дальнейшем сумела пробиться в финал. Это позволило украинке выступить в утешительном раунде, где она победила венгерку Габриэллу  Слейз (7:0). В поединке за бронзу соперницей украинки будет Татьяна Омельченко из Азербайджана.
Золото разыграют Анастасии Григорьевой и россиянка Любовь Овчарова.

Мурази Мчедлидзе (до 97 кг) в 1/8 финала проиграл россиянину Анзору Болтукаеву (3:5), который итоге пробился в финал турнира. Успех россиянина позволили Мчелидзе пройти в утешительный раунд. Однако использовать свой шанс Мурази не удалось, он проиграл белорусу Александру Гуштыну (0:10) и выбыл из борьбы за медали.

Ирина Гусяк (53 кг) не пробилась в четвертьфинал, проиграв первую схватку Марии Преволараки из Греции (1:2) и завершила выступление.

Напомним, в первый день чемпионата Европы Илона Семкив (до 48 кг) стала серебряным призером, Юлия Ткач (до 63 кг) завоевала  бронзовую медаль.





Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Илона Семкив и Юлия Ткач – призеры чемпионата Европы по спортивной борьбе
Илона Семкив – в финале ЧЕ по вольной борьбе, Юлия Ткач поспорит за бронзу
Состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной борьбе
Алексей Щербак – бронзовый призер чемпионата Европы по вольной борьбе
Елена Кремзер – победительница, Лысак и Семкив - призеры чемпионата Европы по спортивной борьбе
Юлия Ткач-Остапчук и Екатерина Бурмистрова - бронзовые призеры ЧЕ по спортивной борьбе
Остапчук поборется за бронзу, Бурмистрова - за выход в финал ЧЕ по спортивной борьбе
Хоцяновский и Стадник-Махиня будут бороться за бронзу чемпионата Европы
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Гор Оганесян и Ангелина Лысак поспорят за бронзу ЧЕ по вольной борьбе
Илона Семкив и Юлия Ткач – призеры чемпионата Европы по спортивной борьбе
Илона Семкив – в финале ЧЕ по вольной борьбе, Юлия Ткач поспорит за бронзу
Состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной борьбе
Жан Беленюк не примет участия в чемпионате Европы-2017 по греко-римской борьбе

Последние новости спорта

18:19 Мюнхен. Стаховский пробился во второй круг в парном разряде 182 | Теннис / Главные новости спорта

17:55 Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в четвертьфинал 205 | Теннис / Главные новости спорта

17:05 Гор Оганесян и Ангелина Лысак поспорят за бронзу ЧЕ по вольной борьбе 190 | Борьба

15:35 НБА. «Оклахома» может предложить Уэстбруку рекордный контракт 193 | Баскетбол

15:15 Энди Маррей считает, что Мария Шарапова получит wild card на Уимблдон 204 | Теннис

14:58 Эдди Хирн: Бой Джошуа - Фьюри может пройти в апреле 2018 года на «Уэмбли» 200 | Бокс

14:55 Tsunami RT: новая встреча с Арденнами 188 | Авто / Мото

14:36 Ведутся переговоры об организации боя Дениса Лебедева 10 июля 225 | Бокс

14:23 Даниэль Риккардо не исключил переход в Ferrari 180 | Формула-1

14:14 Бывшего игрока НБА ранили в перестрелке в Лос-Анджелесе 170 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Мюнхен. Стаховский пробился во второй круг в парном разряде
Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в четвертьфинал
Илона Семкив и Юлия Ткач – призеры чемпионата Европы по спортивной борьбе
Рабат. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Солер-Эспиносой
Илона Семкив – в финале ЧЕ по вольной борьбе, Юлия Ткач поспорит за бронзу








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (54)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги