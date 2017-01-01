Илона Семкив – в финале ЧЕ по вольной борьбе, Юлия Ткач поспорит за бронзу

Сегодня, 2 мая, в Нови-Саде (Сербия) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.(48 кг) вышла в финал, где поспорит за золото с Марией Стадник из Азербайджана. На пути в к пьедесталу Илона победила немку Катарину Баумгартнер (10:0), в четвертьфинале взяла верх над шведкой Идой Петерссон (10:2), а в полуфинале одолела россиянку Милану Дадашеву (14:4).(63 кг) в четвертьфинале уступила Тайбе Мустафе Юзин из Болгарии (4:6), которая в дальнейшем вышла в финал. Успех болгарки позволил украинке пробиться в утешительный раунд, где она победила турчанку Хафизе Сахин (10:0) и завоевала право бороться за бронзу. В малом финале соперницей Ткач будет россиянка Инна Тражукова.Золото разыграют болгарка Тайба Мустафа Юзин и полька Моника Ева Михалик.Борцы вольного стиля Андрей Яценко (57 кг) и Любомир Сагалюк (86 кг) в розыгрыше медалей участвовать не будут.Яценко проиграл в ¼ финала россиянину Завуру Угуеву (0:5), а Сагалюк выбыл из борьбы в 1/8 финала, проиграв немцу Бенджамину Сезгину (2:5).