Состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной борьбе

Сегодня, 2 мая, в сербском городе Нови-Сад стартует чемпионат Европы по спортивной борьбе, за награды которого будут соревноваться борцы вольного (мужчины, женщины) и греко-римского стиля. За шесть дней будут разыграны 24 комплекта наград.В вольной и женской борьбе Украину будут представлять 16 спортсменов, у борцов-классиков - 8.Соревнования продлятся до 7 мая.Андрей Яценко (57 кг), Петр Билейчук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Алексей Щербак (74 кг), Любомир Сагалюк (86 кг), Мурази Мчедлидзе (97 кг) Даниил Картавый (125 кг).Илона Семкив (48 кг), Ирина Гусяк (53 кг), Елена Кремзер (55 кг), Ирина Чихрадзе (58 кг), Ангелина Лысак (60 кг), Юлия Ткач (63 кг), Алла Черкасова (69 кг) Ирина Пасечник (75 кг).Жора Абовян (59 кг), Парвиз Насибов (66 кг), Артур Политаев (71 кг), Евгений Пышков (75 кг), Дмитрий Пышков (80 кг), Юрий Шкрюба (85 кг), Димитрий Тимченко (98 кг), Александр Чернецкий (130 кг).– вольная борьба, весовые категории до 57 и 86 кг; женская борьба, до 48 и 63 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00 – время киевское, 20.00-22.00 – финалы), церемония открытия (19.30)– вольная борьба, до 65 и 97 кг; женская борьба, до 53 и 60 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 20.00-22.00 – финалы)– вольная борьба, до 61 и 74 кг; женская борьба, до 55 и 75 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 20.00-22.00 – финалы)– вольная борьба, до 79 и 125 кг; женская борьба, до 58 и 69 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 20.00-22.00 – финалы)– греко-римская борьба, до 59, 66, 98 и 130 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 20.00-22.00 – финалы)– греко-римская борьба, до 71, 75, 80 и 85 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 19.00-21.00 – финалы)