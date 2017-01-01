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Состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной борьбе

Состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной борьбе

Сегодня, 2 мая, в сербском городе Нови-Сад стартует чемпионат Европы по спортивной борьбе, за награды которого будут соревноваться борцы вольного (мужчины, женщины) и греко-римского стиля. За шесть дней будут разыграны 24 комплекта наград.

В вольной и женской борьбе Украину будут представлять 16 спортсменов, у борцов-классиков - 8.

Соревнования продлятся до 7 мая.

Состав сборной Украины

Вольная борьба

Мужчины: Андрей Яценко (57 кг), Петр Билейчук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Алексей Щербак (74 кг), Любомир Сагалюк (86 кг), Мурази Мчедлидзе (97 кг) Даниил Картавый (125 кг).

Женщины: Илона Семкив (48 кг), Ирина Гусяк (53 кг), Елена Кремзер (55 кг), Ирина Чихрадзе (58 кг), Ангелина Лысак (60 кг), Юлия Ткач (63 кг), Алла Черкасова (69 кг) Ирина Пасечник (75 кг).

Греко-римская борьба
Жора Абовян (59 кг), Парвиз Насибов (66 кг), Артур Политаев (71 кг), Евгений Пышков (75 кг), Дмитрий Пышков (80 кг), Юрий Шкрюба (85 кг), Димитрий Тимченко (98 кг), Александр Чернецкий (130 кг).

Расписание соревнований

2 мая – вольная борьба, весовые категории до 57 и 86 кг; женская борьба, до 48 и 63 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00 – время киевское, 20.00-22.00 – финалы), церемония открытия (19.30)
3 мая – вольная борьба, до 65 и 97 кг; женская борьба, до 53 и 60 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 20.00-22.00 – финалы)
4 мая – вольная борьба, до 61 и 74 кг; женская борьба, до 55 и 75 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 20.00-22.00 – финалы)
5 мая – вольная борьба, до 79 и 125 кг; женская борьба, до 58 и 69 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 20.00-22.00 – финалы)
6 мая – греко-римская борьба, до 59, 66, 98 и 130 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 20.00-22.00 – финалы)
7 мая – греко-римская борьба, до 71, 75, 80 и 85 кг (предварительный раунд – 11.00-15.00, 19.00-21.00 – финалы)
По материалам: НОК Украины
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