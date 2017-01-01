Жан Беленюк не примет участия в чемпионате Европы-2017 по греко-римской борьбе

Старший тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Артур Дзигасов назвал состав сборной Украины на чемпионат Европы-2017, который с 5-го по 8 мая пройдет в сербском Нови-Сад.



Уже известны сборники по всем категориям, кроме веса 75 кг, по которому решение будет принято 28 апреля.



В составе сборной Украины отсутствует действующий чемпион Европы, серебряный призер олимпийских игр Жан Беленюк, который принял решение пропустить турнир. В его категории (85 кг) Украину в Нови-Сад представит победитель Киевского турнира-2017 Юрий Шкрюба.



Самыми титулованными в составе команды являются Димитрий Тимченко (бронзовый призер ЧМ-2015, обладатель серебра Европейских игр-2015 и бронзы ЧЕ-2005), а также Александр Чернецкий (бронзовый призер ЧМ-2015, обладатель серебра ЧЕ-2016 и бронзы ЧЕ-2006).



Также в команде бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2017 (U-23) Артур Политаев и обладатели серебра юниорского чемпионата Европы-2016 Жора Абовян и Парвиз Насибов.



Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2017 по греко-римской борьбе:

59 кг - Жора Абовян

66 кг - Парвиз Насибов

71 кг - Артур Политаев

75 кг - ?

80 кг – Дмитрий Пышков

85 кг - Юрий Шкрюба

98 кг - Димитрий Тимченко

130 кг - Александр Чернецкий

Старший тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Артур Дзигасов назвал состав сборной Украины на чемпионат Европы-2017, который с 5-го по 8 мая пройдет в сербском Нови-Сад.Уже известны сборники по всем категориям, кроме веса 75 кг, по которому решение будет принято 28 апреля.В составе сборной Украины отсутствует действующий чемпион Европы, серебряный призер олимпийских игр Жан Беленюк, который принял решение пропустить турнир. В его категории (85 кг) Украину в Нови-Сад представит победитель Киевского турнира-2017 Юрий Шкрюба.Самыми титулованными в составе команды являются Димитрий Тимченко (бронзовый призер ЧМ-2015, обладатель серебра Европейских игр-2015 и бронзы ЧЕ-2005), а также Александр Чернецкий (бронзовый призер ЧМ-2015, обладатель серебра ЧЕ-2016 и бронзы ЧЕ-2006).Также в команде бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2017 (U-23) Артур Политаев и обладатели серебра юниорского чемпионата Европы-2016 Жора Абовян и Парвиз Насибов.59 кг - Жора Абовян66 кг - Парвиз Насибов71 кг - Артур Политаев75 кг - ?80 кг – Дмитрий Пышков85 кг - Юрий Шкрюба98 кг - Димитрий Тимченко130 кг - Александр Чернецкий

По материалам: Xsport