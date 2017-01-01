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Жан Беленюк не примет участия в чемпионате Европы-2017 по греко-римской борьбе
Жан Беленюк не примет участия в чемпионате Европы-2017 по греко-римской борьбеСтарший тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Артур Дзигасов назвал состав сборной Украины на чемпионат Европы-2017, который с 5-го по 8 мая пройдет в сербском Нови-Сад.

Уже известны сборники по всем категориям, кроме веса 75 кг, по которому решение будет принято 28 апреля.

В составе сборной Украины отсутствует действующий чемпион Европы, серебряный призер олимпийских игр  Жан Беленюк, который принял решение пропустить турнир. В его категории (85 кг) Украину в Нови-Сад представит победитель Киевского турнира-2017 Юрий Шкрюба.

Самыми титулованными в составе команды являются Димитрий Тимченко (бронзовый призер ЧМ-2015, обладатель серебра Европейских игр-2015 и бронзы ЧЕ-2005), а также Александр Чернецкий (бронзовый призер ЧМ-2015, обладатель серебра ЧЕ-2016 и бронзы ЧЕ-2006).

Также в команде бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2017 (U-23) Артур Политаев и обладатели серебра юниорского чемпионата Европы-2016 Жора Абовян и Парвиз Насибов.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2017 по греко-римской борьбе:
59 кг - Жора Абовян
66 кг - Парвиз Насибов
71 кг - Артур Политаев
75 кг - ?
80 кг – Дмитрий Пышков
85 кг - Юрий Шкрюба
98 кг - Димитрий Тимченко
130 кг - Александр Чернецкий
По материалам: Xsport
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