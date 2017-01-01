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Украинский борец Василий Федоришин лишен медали ОИ-2008
Украинский борец Василий Федоришин лишен медали ОИ-2008Украинский борец вольного стиля Василий Федоришин (до 60 кг) лишен серебряной медали, завоеванной на Олимпийских играх-2008 в Пекине, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
 
Повторный анализ образцов Федоришина из Пекина-2008 дал положительный результат теста на запрещенное вещество туринабол.

Дисциплинарная комиссия МОК постановила признать Федоришина виновным в нарушении антидопинговых правил МОК, аннулировать результаты спортсмена и потребовала немедленно вернуть награду в МОК.
Национальный Олимпийский Комитет Украины должен обеспечить полное выполнение этого решения.

В применении допинга также уличены чемпион Игр-2008 по вольной борьбе Артур Таймазов из Узбекистана и серебряный призер ОИ-2012 в Лондоне российская тяжелоатлетка Светлана Царукаева (до 63 кг).

В сообщении также указывается, что дополнительные анализы образцов, собранных во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов были выполнены улучшенными аналитическими методами, позволяющими обнаружить запрещенные вещества, которые не могли быть идентифицированы с помощью анализа, проведенного во время тех Олимпийских игр.

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