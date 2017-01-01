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Козуб, Политаев и Антонюк – бронзовые призеры чемпионата Европы U23 по греко-римской борьбе (+Видео)

До 80 кг. Бронзовый финал. Андрей Антонюк (Украина) – Петер Наги (Венгрия)

Вчера, 2 апреля, в Сомбатхее (Венгрия) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Программу завершали борцы греко-римского стиля. Украинцы завоевали три бронзовых медали: Сергей Козуб (до 66 кг), Артур Политаев (до 71 кг) и Андрей Антонюк (до 80 кг).

В командном зачете украинские классики разделили 5-6-е места с командой Венгрии, набрав по 40 очков. Первые – грузины (47), вторые – россияне (45), третьи – азербайджанцы (42), четвертые – турки (41), седьмые – немцы (32).

Борьба спортивная. Первенство Европы U23/. Сомбатхей (Венгрия), 1-2  апреля
Греко-римская борьба.
До 59 кг
1. Мурад Маммадов (Азербайджан)
2. Жамболат Локьяев (Россия)
3. Дато Чхартишвили (Грузия) и Юстас Петравичус (Литва)

7. Александр Грушин (Украина)
До 66 кг
1. Роман Пасурковски (Польша)
2. Аслан Васаитов (Россия)
3. Сергей Козуб (Украина) и Тихомир Димитров (Болгария)
До 71 кг
1. Исламбек Дадов (Азербайджан)
2. Рамаз Зоидзе (Грузия)
3. Артур Политаев (Украина) и Роберт Фрицш (Венгрия)
До 75 кг
1. Золтан Леваи (Венгрия)
2. Антонио Каменьясевич (Хорватия)
3. Тимур Бердыев (Беларусь) и Ахмет Кайцуков (Россия)

5. Павел Молнар (Украина)
До 80 кг
1. Алекс Бюрберг Киссидис (Швеция)
2. Гела Болквадзе (Грузия)
3. Андрей Антонюк (Украина) и Эльтун Вазидзаде (Азербайджан)
До 85 кг
1. Кристофер Закариас (Швеция)
2. Руслан Юсупов (Россия)
3. Денис Максимилиан Кудла (Германия) и Лаша Гобадзе (Грузия)

17. Андрей Гладких (Украина)
До 98 кг
1. Орхан Нуриев (Азербайджан)
2. Матти Коусманен (Финляндия)
3. Фатих Баской (Турция) и Мухамет Север (Германия)

5. Николай Крысов (Украина)
До 130 кг
1. Осман Йилдырым (Турция)
2. Мантас Книстаутас (Литва)
3. Звиади Патаридзе (Грузия) и Оскар Маврик (Норвегия)

11. Владислав Вороний (Украина)



 
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