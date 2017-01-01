Козуб, Политаев и Антонюк – бронзовые призеры чемпионата Европы U23 по греко-римской борьбе (+Видео)

Вчера, 2 апреля, в Сомбатхее (Венгрия) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.
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