Козуб, Политаев и Антонюк – бронзовые призеры чемпионата Европы U23 по греко-римской борьбе (+Видео)

Вчера, 2 апреля, в Сомбатхее (Венгрия) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.



Программу завершали борцы греко-римского стиля. Украинцы завоевали три бронзовых медали: Сергей Козуб (до 66 кг), Артур Политаев (до 71 кг) и Андрей Антонюк (до 80 кг).



В командном зачете украинские классики разделили 5-6-е места с командой Венгрии, набрав по 40 очков. Первые – грузины (47), вторые – россияне (45), третьи – азербайджанцы (42), четвертые – турки (41), седьмые – немцы (32).



Борьба спортивная. Первенство Европы U23/. Сомбатхей (Венгрия), 1-2 апреля

Греко-римская борьба.

До 59 кг

1. Мурад Маммадов (Азербайджан)

2. Жамболат Локьяев (Россия)

3. Дато Чхартишвили (Грузия) и Юстас Петравичус (Литва)

…

7. Александр Грушин (Украина)

До 66 кг

1. Роман Пасурковски (Польша)

2. Аслан Васаитов (Россия)

3. Сергей Козуб (Украина) и Тихомир Димитров (Болгария)

До 71 кг

1. Исламбек Дадов (Азербайджан)

2. Рамаз Зоидзе (Грузия)

3. Артур Политаев (Украина) и Роберт Фрицш (Венгрия)

До 75 кг

1. Золтан Леваи (Венгрия)

2. Антонио Каменьясевич (Хорватия)

3. Тимур Бердыев (Беларусь) и Ахмет Кайцуков (Россия)

…

5. Павел Молнар (Украина)

До 80 кг

1. Алекс Бюрберг Киссидис (Швеция)

2. Гела Болквадзе (Грузия)

3. Андрей Антонюк (Украина) и Эльтун Вазидзаде (Азербайджан)

До 85 кг

1. Кристофер Закариас (Швеция)

2. Руслан Юсупов (Россия)

3. Денис Максимилиан Кудла (Германия) и Лаша Гобадзе (Грузия)

…

17. Андрей Гладких (Украина)

До 98 кг

1. Орхан Нуриев (Азербайджан)

2. Матти Коусманен (Финляндия)

3. Фатих Баской (Турция) и Мухамет Север (Германия)

…

5. Николай Крысов (Украина)

До 130 кг

1. Осман Йилдырым (Турция)

2. Мантас Книстаутас (Литва)

3. Звиади Патаридзе (Грузия) и Оскар Маврик (Норвегия)

…

11. Владислав Вороний (Украина)







Вчера, 2 апреля, в Сомбатхее (Венгрия) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.Программу завершали борцы греко-римского стиля. Украинцы завоевали три бронзовых медали: Сергей Козуб (до 66 кг), Артур Политаев (до 71 кг) и Андрей Антонюк (до 80 кг).В командном зачете украинские классики разделили 5-6-е места с командой Венгрии, набрав по 40 очков. Первые – грузины (47), вторые – россияне (45), третьи – азербайджанцы (42), четвертые – турки (41), седьмые – немцы (32).1. Мурад Маммадов (Азербайджан)2. Жамболат Локьяев (Россия)3. Дато Чхартишвили (Грузия) и Юстас Петравичус (Литва)7. Александр Грушин (Украина)1. Роман Пасурковски (Польша)2. Аслан Васаитов (Россия)и Тихомир Димитров (Болгария)1. Исламбек Дадов (Азербайджан)2. Рамаз Зоидзе (Грузия)и Роберт Фрицш (Венгрия)1. Золтан Леваи (Венгрия)2. Антонио Каменьясевич (Хорватия)3. Тимур Бердыев (Беларусь) и Ахмет Кайцуков (Россия)5. Павел Молнар (Украина)1. Алекс Бюрберг Киссидис (Швеция)2. Гела Болквадзе (Грузия)и Эльтун Вазидзаде (Азербайджан)1. Кристофер Закариас (Швеция)2. Руслан Юсупов (Россия)3. Денис Максимилиан Кудла (Германия) и Лаша Гобадзе (Грузия)17. Андрей Гладких (Украина)1. Орхан Нуриев (Азербайджан)2. Матти Коусманен (Финляндия)3. Фатих Баской (Турция) и Мухамет Север (Германия)5. Николай Крысов (Украина)1. Осман Йилдырым (Турция)2. Мантас Книстаутас (Литва)3. Звиади Патаридзе (Грузия) и Оскар Маврик (Норвегия)