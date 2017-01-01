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Горишна и Кит завоевали золото, Пасичник – бронзу на чемпионате Европы U23 по спортивной борьбе (+Видео)
Горишна и Кит завоевали золото, Пасичник – бронзу на чемпионате Европы U23 по спортивной борьбе (+Видео)В Сомбатхее (Венгрия) проходит молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Во второй день соревнований по вольной борьбе среди женщин разыграны четыре комплекта наград, в весовых категориях до 53, 58, 63 и 75кг. Украинки завоевали три награды – две золотых и одну бронзовую.

Лилия Горишна (до 53 кг) стала обладательницей золота, победив а финале Лейлу Гурбанову из Азербайджана  (11:8).

Татьяна Кит (до 58 кг) завоевала золотую медаль одолев в финале соперницу из Швеции Элин Йохану Нилссон (8:4).

Ирина Пасичник (до 75 кг) стала бронзовым призером, выиграв схватку у польки Наталии Ивоны Стрсалки (4:2).

Ангелина Лысак (до 63 кг) проиграла в четвертьфинале румынке Криста Танде Инзе (1:4) и заняла в итоге 9-е место.

Напомним, в первый день соревнований серебряным призером стала Илона Семкив (до 48 кг), бронзу завоевала Оксана Гергель (до 60 кг).

В командном зачете победили украинки (39 очков), на втором месте россиянки (35), на третьем – белоруски.

Борьба спортивная. Первенство Европы среди молодёжи U23. Сомбатхей (Венгрия), 31 марта
Борьба вольная. Женщины.
До 53 кг
1. Лилия Горишна (Украина)
2. Лейла Гурбанова (Азербайджан)
3. Катерина Пичковская (Беларусь) и Юлия Лорда (Молдова)

До 58 кг
1. Татьяна Кит (Украина)
2. Элин Йохана Нилссон (Швеция)
3. Алена Колесник (Азербайджан) и Луиза Хельга Герда Нимеш (Германия)

До 63 кг
1. Петра Маарит Олли (Финляндия)
2. Адела Ханзликова (Чехия)
3. Мария Кузнецова (Россия) и Криста Танде Инзе (Румыния)

9. Ангелина Лысак (Украина)

До 75 кг
1. Жанет Немеш (Венгрия)
2. Наталия Ланко (Беларусь)
3. Ирина Пасичник (Украина) и Фрэнсис Раедельт (Германия)



 


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