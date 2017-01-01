Илона Семкив и Оксана Гергель – призеры молодежного чемпионата Европы по спортивной борьбе (+Видео)

Борьба спортивная. Первенство Европы среди молодёжи U23. Сомбатхей (Венгрия), 30 марта

В Сомбатхее (Венгрия) проходит молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.В первый день соревнований по вольной борьбе среди женщин разыграны четыре комплекта наград, в весовых категориях до 48, 55, 60 и 69 кг. Украинки завоевали две медали – одну серебряную и одну бронзовую.Илона Семкив (до 48 кг) выиграла серебряную медаль, уступив в финале россиянке Анжелике Ветошкиной (10:16).Оксана Гергель (до 60 кг) стала бронзовым призером. Ее соперница Виктория Фельхо из Венгрии получила травму в предыдущем поединке и на бронзовый финал не вышла.Алла Белинская (до 69 кг) в бронзовом финале проиграла россиянке Ханум Валиевой (0:8) и заняла пятое место.Елена Кремзер (до 55 кг) не сумела пробиться в четвертьфинал и в итоге стала седьмой,1. Анжелика Ветошкина (Россия)3. Миглена Георгиева (Болгария) и Эвин Демирхан (турция)1. Ирина Курочкина (Беларусь)2. Бедиха Гун (Турция)3. Нина Менкенова (Россия) и Рамона Гаоамбос (Венгрия)7. Елена Кремзер (Украина)1. Любовь Овчарова (Россия)2. Анастасия Ничита (Молдова)и Надежда Драгунова (Беларусь)1. Кумба Селена Фанта Ларроке (Франция)2. Мартина Кунц (Австрия)3. Александра Николета Анжел (Румыния) и Ханум Валиева (Россия)5. Алла Белинская (Украина)