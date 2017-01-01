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Илона Семкив и Оксана Гергель – призеры молодежного чемпионата Европы по спортивной борьбе (+Видео)
Илона Семкив (Украина) - Анжелика Ветошкина (Россия)В Сомбатхее (Венгрия) проходит молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.

В первый день соревнований по вольной борьбе среди женщин разыграны четыре комплекта наград, в весовых категориях до 48, 55, 60 и 69 кг.  Украинки завоевали две медали – одну серебряную и одну бронзовую.

Илона Семкив (до 48 кг) выиграла серебряную медаль, уступив в финале россиянке Анжелике Ветошкиной (10:16).

Оксана Гергель (до 60 кг) стала бронзовым призером. Ее соперница Виктория Фельхо из Венгрии получила травму в предыдущем поединке и на бронзовый финал не вышла.

Алла Белинская (до 69 кг) в бронзовом финале проиграла россиянке Ханум Валиевой (0:8) и заняла пятое место.

Елена Кремзер (до 55 кг) не сумела пробиться в четвертьфинал и в итоге стала седьмой,

Борьба спортивная. Первенство Европы среди молодёжи U23. Сомбатхей (Венгрия), 30 марта
Борьба вольная. Женщины.
До 48 кг
1. Анжелика Ветошкина (Россия)
2. Илона Семкив (Украина)
3. Миглена Георгиева (Болгария) и Эвин Демирхан (турция)

До 55 кг
1. Ирина Курочкина (Беларусь)
2. Бедиха Гун (Турция)
3. Нина Менкенова (Россия) и Рамона Гаоамбос (Венгрия)

7. Елена Кремзер (Украина)

До 60 кг
1. Любовь Овчарова (Россия)
2. Анастасия Ничита (Молдова)
3. Оксана Гергель (Украина) и Надежда Драгунова (Беларусь)   

До 69 кг
1. Кумба Селена Фанта Ларроке (Франция)
2. Мартина Кунц (Австрия)
3. Александра Николета Анжел (Румыния) и Ханум Валиева (Россия)

5. Алла Белинская (Украина)



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