Вольники Яценко и Мчедлидзе – бронзовые призеры молодежного чемпионата Европы

Борьба спортивная. Первенство Европы среди молодёжи U23. Сомбатхей (Венгрия), 28 марта

В Сомбатхее (Венгрия) проходит молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.Борцы вольного стиля разыграли четыре комплекта наград. Украинцы завоевали две бронзовые медали. Их обладателями стали Андрей Яценко (до 57 кг) и Мураз Мчедлидзе (до 97 кг).Яценко в бронзовом финале не оставил шансов Парвизу Ибрагимову из Азербайджана, победив со счетом 12:2.Мчедлидзе в поединке за бронзу одержал уверенную победу над Юнусом Эмре Деде из Турции со счетом 9:1.1. Сулейман Атли (Турция)2. Азамат Тускаев (Россия)и Иван Замфиров (Молдова)1. Теймур Маммадов (Азербайджан)2. Хайдар Явуз (Турция)3. Имам Аджиев (Россия) и Иверико Джулакидзе (Грузия)7. Алексей Борута (Украина)1. Автандил Кенчадзе (Грузия)2. Зелимхан Хаджиев (Франция)3. Исмаил Абдуллаев (Азербайджан) и Генри Селениус (Финляндия)8. АльфесДолидзе (Украина)1. Гиви Мачарашвили (Грузия)2. Георгий Гогаев (Россия)3.и Геннадий Кудинович (Германия)