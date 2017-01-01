Россияне выиграли Кубок мира по греко-римской борьбе; украинцы - шестые

Греко-римская борьба. Кубок мира. Абадан (Иран). 16-17 марта

В Абадане (Иран) прошел Кубок мира по греко-римской борьбе, в котором принимали участие восемь лучших сборных мира.Согласно жеребьевке в группе «Б» соперниками сборной Украины были команды Беларуси, Турции и Азербайджана. В группе «А» выступали сборные России, Казахстана, Ирана и Германии.Сборная Украины в первом туре победила команду Беларуси (6:2), во втором проиграла туркам (3:5), в третьем уступила команде Азербайджана (3:5).В матче за 5-6 места украинцы проиграли немцам (3:5) и заняли итоговое 6-е место.Отметим, что сборная Украины по греко-римской борьбе дважды в своей истории побеждала на Кубке мира – в 1994 году и в 2007 году. В прошлом году наша команда заняла седьмое место.В финале турнира в Абадане сборная России победила команду Казахстана (5:3) и стала обладателем главного трофея.В матче за третье место сборная Ирана была сильнее команды Турции (6:2).В матче за 7-е место сборная Казахстана взяла верх над командой Беларуси (6:2)Жора Абовян – Максим Казарский – 8:4Парвиз Насибов - Ярослав Кардаш – 3:2Руслан Исрафилов – Павел Лях - 0:2– Егор Косенков - тушеДмитрий Пышков – Радзик Кулиев – 3:0Юрий Шкрюба - Николай Стародуб – 2:1Владимир Васильев – Егор Яшковец – 7:1Александр Чернецкий – Георгий Чугашвили – 4:4Жора Абовян – Рустем Хаммет – 0:9Парвиз Насибов – Атакан Юксель - 2:1. Руслан Исрафилов – Илькер Сонмез – 1:2. Николай Дараган – Эмрах Кус - 1:5Дмитрий Пышков – Аслан Атем - 4:1Юрий Шкрюба – Метехан Басар – 1:4Владимир Васильев – Сулейман Демирчи – 0:8Александр Чернецкий – Али Наил Арслан – 8:0Жора Абовян – Талех Маммадов – 1:9Парвиз Насибов – Камран Маммадов – 2:2Руслан Исрафилов – Расул Чунаев - 0:7. Артем Матяш – Элвин Мурсалиев – 1:11Дмитрий Пышков – Рафик Хусейнов - 3:1Юрий Шкрюба – Ислпм Аббасов – 1:3Владимир Васильев – Орхан Нуриев – 1:1Николай Кучмий – Оян Назариани – 2:1Жора Абовян - Кристофер Жозеф Кремер (Германия) – 3:2Парвиз Насибов – Эрик Вайс (Германия) – 2:1Руслан Исрафилов –– тушеНиколай Дараган – Флориан Неймайер – 1:2Дмитрий Пышков – Паскаль Эйсели – 3:7Юрий Шкрюба – Рамсин Азизсир – 0:2Владимир Васильев – Петер Эхлер – 0:7Александр Чернецкий – Кристиан Джон – 8:0Россия – Азербайджан – 5:3Иран – Турция – 6:2Германия – Украина – 5:3Казахстан – Беларусь – 6:21. Россия2. Азербайджан3. Иран4. Турция5. Германия7. Казахстан8. Беларусь