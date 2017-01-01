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Россияне выиграли Кубок мира по греко-римской борьбе; украинцы - шестые

Россияне выиграли Кубок мира по греко-римской борьбе; украинцы - шестые

В Абадане (Иран) прошел Кубок мира по греко-римской борьбе, в котором принимали участие восемь лучших сборных мира.

Согласно жеребьевке в группе «Б» соперниками сборной Украины были команды Беларуси,  Турции и Азербайджана. В группе «А» выступали сборные России, Казахстана, Ирана и Германии.

Сборная Украины в первом туре победила команду Беларуси (6:2), во втором проиграла туркам (3:5), в третьем уступила команде Азербайджана (3:5).
В матче за 5-6 места украинцы проиграли немцам (3:5) и заняли итоговое 6-е место.

Отметим, что сборная Украины по греко-римской борьбе дважды в своей истории побеждала на Кубке мира – в 1994 году и в 2007 году. В прошлом году наша команда заняла седьмое место.

В финале турнира в Абадане сборная России победила команду Казахстана (5:3) и стала обладателем главного трофея.

В матче за третье место сборная Ирана была сильнее команды Турции (6:2).

В матче за 7-е место сборная Казахстана взяла верх над командой Беларуси (6:2)

Греко-римская борьба. Кубок мира. Абадан (Иран). 16-17 марта

Первый раунд. Украина – Беларусь – 6:2
59 кг. Жора Абовян – Максим Казарский – 8:4
66 кг. Парвиз Насибов -  Ярослав Кардаш – 3:2
71 кг. Руслан Исрафилов – Павел Лях  - 0:2
75 кг. Николай Дараган – Егор Косенков - туше
80 кг. Дмитрий Пышков – Радзик Кулиев – 3:0
85 кг. Юрий Шкрюба - Николай Стародуб – 2:1
98 кг. Владимир Васильев – Егор Яшковец – 7:1
130 кг. Александр Чернецкий – Георгий Чугашвили – 4:4

Второй раунд. Украина – Турция – 3:5
59 кг. Жора Абовян – Рустем Хаммет – 0:9
66 кг. Парвиз Насибов – Атакан Юксель  - 2:1
71 кг. Руслан Исрафилов – Илькер Сонмез – 1:2
75 кг. Николай Дараган – Эмрах Кус  - 1:5
80 кг. Дмитрий Пышков – Аслан Атем  - 4:1
85 кг. Юрий Шкрюба – Метехан Басар – 1:4
98 кг. Владимир Васильев – Сулейман Демирчи – 0:8
130 кг. Александр Чернецкий – Али Наил Арслан – 8:0

Третий раунд. Украина – Азербайджан – 3:5
59 кг. Жора Абовян – Талех Маммадов – 1:9
66 кг. Парвиз Насибов – Камран Маммадов – 2:2
71 кг. Руслан Исрафилов – Расул Чунаев - 0:7
75 кг. Артем Матяш – Элвин Мурсалиев – 1:11
80 кг. Дмитрий Пышков – Рафик Хусейнов  - 3:1
85 кг. Юрий Шкрюба – Ислпм Аббасов – 1:3
98 кг. Владимир Васильев – Орхан Нуриев – 1:1
130 кг. Николай Кучмий – Оян Назариани – 2:1

За 5-6 места. Украина – Германия – 3:5
59 кг. Жора Абовян  - Кристофер Жозеф Кремер (Германия) – 3:2
66 кг. Парвиз Насибов – Эрик Вайс (Германия) – 2:1
71 кг. Руслан Исрафилов – Максимилиан Андреас Швайбе – туше
75 кг. Николай Дараган – Флориан Неймайер – 1:2
80 кг. Дмитрий Пышков – Паскаль Эйсели – 3:7
85 кг. Юрий Шкрюба – Рамсин Азизсир – 0:2
98 кг. Владимир Васильев – Петер Эхлер – 0:7
130 кг. Александр Чернецкий – Кристиан Джон – 8:0

Финал
Россия – Азербайджан – 5:3

За третье место
Иран – Турция – 6:2

За 5-е место
Германия – Украина – 5:3

За 7-е место
Казахстан – Беларусь – 6:2

Итоговая классификация
1. Россия
2. Азербайджан
3. Иран
4. Турция
5. Германия
6. УКРАИНА
7. Казахстан
8. Беларусь
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