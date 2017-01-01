Производители Барби выпустят куклу, похожую на американскую фехтовальщицу Ибтихадж Мухаммад, сообщает AP.
Ибтихадж Мухаммад принесла американской команде золото на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, выступая в хиджабе — она стала первой американкой, соревновавшейся на Олимпиаде в мусульманской одежде.
«Эта кукла очень важна для меня, — заявила спортсменка на церемонии вручения наград «Женщина года» журнала Glamour в Нью-Йорке. — Когда я была ребенком, меня дразнили за слишком крупные ноги, а спорт научил меня принимать свое тело и любить и его, и ту силу, которой оно обладает. Думаю, сильные ноги помогли мне завоевать медаль на Олимпийских играх».
Ибтихадж Мухаммад добавила, что во время работы над куклой попросила, чтобы у ее Барби ноги тоже были атлетическими. Так же она настояла на том, чтобы глаза куклы были подведены, потому что она лично любит пользоваться подводкой для глаз.
18:57 Итоговый турнир ATP. Джек Сок нанес поражение Марину Чиличу 80 | Теннис
18:18 Куклу Барби нарядили в хиджаб 79 | Фехтование
18:10 Французский горнолыжник погиб на тренировке в Канаде 109 | Горнолыжный спорт
17:48 Бой Александра Гвоздика с Маркусом Брауном не состоится 111 | Бокс
17:11 Шеннон Бриггс: Я — именно тот, кого Фьюри не потянет 136 | Бокс
16:40 Де Ла Хойя бросил вызов Конору Макгрегору 96 | Бокс
16:29 Тура Бергер: Я не могла подозревать соперниц в допинге 96 | Биатлон
16:19 Королькевич: Не понимаю, как спортсмены могли контролировать, что происходило с пробами после их сдачи офицерам 103 | Биатлон
16:00 Российская биатлонистка Ольга Зайцева обвиняется в манипуляциях с допинг пробами 95 | Биатлон
15:43 Льюис Хэмилтон назвал «отстойными» правила по двигателям следующего года 83 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (219)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.