Куклу Барби нарядили в хиджаб

Производители Барби выпустят куклу, похожую на американскую фехтовальщицу Ибтихадж Мухаммад, сообщает AP.



Ибтихадж Мухаммад принесла американской команде золото на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, выступая в хиджабе — она стала первой американкой, соревновавшейся на Олимпиаде в мусульманской одежде.



«Эта кукла очень важна для меня, — заявила спортсменка на церемонии вручения наград «Женщина года» журнала Glamour в Нью-Йорке. — Когда я была ребенком, меня дразнили за слишком крупные ноги, а спорт научил меня принимать свое тело и любить и его, и ту силу, которой оно обладает. Думаю, сильные ноги помогли мне завоевать медаль на Олимпийских играх».



Ибтихадж Мухаммад добавила, что во время работы над куклой попросила, чтобы у ее Барби ноги тоже были атлетическими. Так же она настояла на том, чтобы глаза куклы были подведены, потому что она лично любит пользоваться подводкой для глаз.





