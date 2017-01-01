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Ольга Харлан в рекордный, десятый раз признана лучшей спортсменки месяца в Украине

Ольга Харлан в рекордный десятый раз признана лучшей спортсменки месяца в Украине

Олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовый призер Лондона-2012, двукратный призер Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольга Харлан продолжает покорять новые вершины не только на спортивной площадке.

По итогам июля пятикратная чемпионка мира в десятый раз получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине. Ее наставник Юрий Марченко признан лучшим тренером июля.

Высокого признания Национального олимпийского комитета Ольга удостоена благодаря очередной убедительной победе на чемпионате мира в немецком Лейпциге. В индивидуальных соревнованиях Ольга продемонстрировала феноменальную мастерство и несмотря на недавнее восстановление от травмы доказала свое первенство, в финале одержав уверенную победу над Аззой Бесбес из Туниса с преимуществом - 15: 5.

Отметим, Ольга Харлан остается рекордсменкой по количеству высоких наград от НОК. Следом за ней идет спортивный гимнаст Олег Верняев, который уже девять раз становился лучшим спортсменом месяца в Украине.
По материалам: НОК Украины
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