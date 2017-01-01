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Сборная Украины по фехтованию – седьмая на ЧМ в Лейпциге
Сборная Украины по фехтованию – седьмая на ЧМ в ЛейпцигеСегодня, 26 июля, в Лейпциге (Германия) завершился чемпионат мира по фехтованию.
Последний комплект наград разыграли мужчины в командном турнире по фехтованию на рапирах.

В финале чемпионата мира итальянцы взяли верх над американцами – 45:41.

В малом финале за бронзу сборная Франции победила команду России – 45:37.
Как сообщалось ранее, украинские рапиристы Клод Юнес, Андрей Погребняк и Дмитрий Чучукало и Ростислав Герцик заняли девятое место.

За шесть дней соревнований в Лейпциге было разыграно 12 комплектов наград.
Сборная Украины завершила выступление на чемпионате мира с двумя медалями – золотом саблистки Ольги Харлан и бронзой шпажистки Елены Кривицкой и заняла в общекомандном зачете 7-е место.  

Победила сборная Италии (4-1-4), вторые россияне (3-0-3), третьи – южнокорейцы (1-2-0), четвёртые – венгры и эстонцы (по 1-1-1), шестые – французы (1-0-5).

По общему числу наград первые  итальянцы (9), вторые – россияне и французы (по 6), третьи – южнокорейцы, венгры и эстонцы (по 3), четвертые – украинцы, американцы, поляки и японцы (по 2).

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 26 июля
Мужчины. Рапира. Команды.
1. Италия
 2. США
3. Франция

9. УКРАИНА (Клод Юнес, Андрей Погребняк и Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик)
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