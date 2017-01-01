Сборная Украины по фехтованию – седьмая на ЧМ в Лейпциге

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 26 июля

Сегодня, 26 июля, в Лейпциге (Германия) завершился чемпионат мира по фехтованию.Последний комплект наград разыграли мужчины в командном турнире по фехтованию на рапирах.В финале чемпионата мира итальянцы взяли верх над американцами – 45:41.В малом финале за бронзу сборная Франции победила команду России – 45:37.Как сообщалось ранее, украинские рапиристы Клод Юнес, Андрей Погребняк и Дмитрий Чучукало и Ростислав Герцик заняли девятое место.За шесть дней соревнований в Лейпциге было разыграно 12 комплектов наград.Сборная Украины завершила выступление на чемпионате мира с двумя медалями – золотом саблистки Ольги Харлан и бронзой шпажистки Елены Кривицкой и заняла в общекомандном зачете 7-е место.Победила сборная Италии (4-1-4), вторые россияне (3-0-3), третьи – южнокорейцы (1-2-0), четвёртые – венгры и эстонцы (по 1-1-1), шестые – французы (1-0-5).По общему числу наград первые итальянцы (9), вторые – россияне и французы (по 6), третьи – южнокорейцы, венгры и эстонцы (по 3), четвертые – украинцы, американцы, поляки и японцы (по 2).1. Италия2. США3. Франция9. УКРАИНА (Клод Юнес, Андрей Погребняк и Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик)