22:51 ЕЮОФ. Денис Баранов – серебряный призер в беге на 400 м 100 | Легкая атлетика / Главные новости спорта / Европейские игры
22:21 Сборная Украины – 16-я в командном зачете после 13 дней на ЧМ по водным видам спорта 104 | Водные виды спорта / Плавание
21:55 Сборная Украины по фехтованию – седьмая на ЧМ в Лейпциге 99 | Фехтование
20:45 Новак Джокович пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы 103 | Теннис
20:35 Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах – чемпион мира; украинки – десятые 110 | Фехтование
19:37 Майкл Фелпс проиграл заплыв на 100-метровке белой акуле 179 | Плавание
19:15 Владимир Кличко: Мне нравится рассчитанный риск 249 | Бокс
19:07 Украинские шпажистки – десятые на ЧМ в командном турнире 227 | Фехтование
16:52 Украинские рапиристы - девятые на ЧМ в командном турнире 236 | Фехтование
15:44 Всемирные игры. Украинцы завоевали золото и бронзу в показательном виде программы 218 | Другие виды спорта
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