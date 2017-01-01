Украинские рапиристы - девятые на ЧМ в командном турнире

Сегодня, 16:52 11 | Единоборства / Фехтование

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.



Украинские рапиристы Клод Юнес, Андрей Погребняк и Дмитрий Чучукало (запасной – Ростислав Герцик) стартовали в 1/16 финала с победы над командой Мексики – 45:44, но уже в 1/8 финала проиграли китайцам – 34:45.



В турнире за 9-16 места украинцы разгромили сборную Великобритании – 45:28, победили команду Австралии – 45:32 и выиграли у поляков – 45:36, заняв в итоге 9-е место.



В финале чемпионата мира итальянцы сразятся с американцами.

