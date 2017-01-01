Украинские шпажистки не прошли в ¼ финала на ЧМ в командном турнире

Сегодня, 14:44 0 | Единоборства / Фехтование

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.



Украинские шпажистки Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Анфиса Почкалова (запасная - Ксения Пантелеева) стартовали в 1/8 финала с поражения от команды Польши – 31:37.

Бежура два поединка провела вничью – с Евой Нелип (4:4) и Ренатой Кнапик-Миазой (3:3) и один проиграла Магдалена Пекарской (5:7). Кривицкая победила Кнапик-Миазу (2:0) и проиграла Пекарской (1:0) и Нелип (7:12). Почкалова выиграла у Пекарской (2:1) и проиграла Нелип (4:5) и Кнапик-Миазе (3:5).



Теперь украинкам предстоит бороться в турнире за 9-16 места. Первыми соперницами наших шпажисток будут венгерки.

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.Украинские шпажистки Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Анфиса Почкалова (запасная - Ксения Пантелеева) стартовали в 1/8 финала с поражения от команды Польши – 31:37.Бежура два поединка провела вничью – с Евой Нелип (4:4) и Ренатой Кнапик-Миазой (3:3) и один проиграла Магдалена Пекарской (5:7). Кривицкая победила Кнапик-Миазу (2:0) и проиграла Пекарской (1:0) и Нелип (7:12). Почкалова выиграла у Пекарской (2:1) и проиграла Нелип (4:5) и Кнапик-Миазе (3:5).Теперь украинкам предстоит бороться в турнире за 9-16 места. Первыми соперницами наших шпажисток будут венгерки.