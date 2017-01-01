Итальянские саблистки – чемпионки мира в командном турнире; украинки – шестые

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 25 июля

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.У женщин в командном турнире по фехтованию на саблях чемпионками мира стали итальянки, победив в финале соперниц из Южной Кореи – 45:27.В дуэли за бронзу француженки взяли верх над японками – 45:39.Команда украинских саблисток в составе Ольги Харлан, Юлии Бакастовой и Елены Прокуды стартовала в 1/8 финала, разгромив сборную Испании со счетом 45:23, а в четвертьфинале проиграла команде Франции – 33:45.В турнире за 5-8 места украинки победили мексиканок (45:43) и проиграли россиянкам (43:45), заняв в итоге 6-е место1. Италия2. Южная Корея3. Франция4. Япония5. Россия