Россиянин Жеребченко – чемпион мира по фехтованию на рапирах; Погребняк – 41-й

Вчера, 21:42 77 | Единоборства / Фехтование

Сегодня, 23 июля, в Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Комплект медалей разыграли мужчины в личном первенстве по фехтованию на рапирах.



Золото завоевал россиянин Дмитрий Жеребченко, одолев в финале японца Тошию Сатто (15:12). Бронзовыми призерами стали итальянец Даниэле Гароццо и японец Такахиро Шикине.



Два украинца из четырех преодолели квалификацию - Андрей Погребняк и Дмитрий Чучукало, но пройти дальше 1/32 финала не смогли. Погребняк проиграл мексиканцу Даниэлю Гомесу (13:15) и занял 41-е место, а Чучукало одним уколом уступил американцу Майлсу Хэмли-Уотсону (14:15) и стал 58-м.

Ростислав Герцик и Клод Юнес завершили выступление в квалификации.



Напомним, после двух медальных дней на чемпионате мира в Лейпциге в активе сборной Украины по фехтованию две медали – одна золотая и одна бронзовая. Чемпионкой мира стала саблистка



Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 23 июля

Мужчины. Рапира. Личное первенство.

1. Дмитрий Жеребченко (Россия)

2. Тошия Сатто (Япония)

3. Даниэле Гароццо (Италия) и Такахиро Шикине (Япония)

…

41. Андрей Погребняк (Украина)

58. Дмитрий Чучукало (Украина)

71. Ростислав Герцик (Украина)

81. Клод Юнес (Украина)

Сегодня, 23 июля, в Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Комплект медалей разыграли мужчины в личном первенстве по фехтованию на рапирах.Золото завоевал россиянин Дмитрий Жеребченко, одолев в финале японца Тошию Сатто (15:12). Бронзовыми призерами стали итальянец Даниэле Гароццо и японец Такахиро Шикине.Два украинца из четырех преодолели квалификацию - Андрей Погребняк и Дмитрий Чучукало, но пройти дальше 1/32 финала не смогли. Погребняк проиграл мексиканцу Даниэлю Гомесу (13:15) и занял 41-е место, а Чучукало одним уколом уступил американцу Майлсу Хэмли-Уотсону (14:15) и стал 58-м.Ростислав Герцик и Клод Юнес завершили выступление в квалификации.Напомним, после двух медальных дней на чемпионате мира в Лейпциге в активе сборной Украины по фехтованию две медали – одна золотая и одна бронзовая. Чемпионкой мира стала саблистка Ольга Харлан , бронзу завоевала шпажистка Елена Кривицкая 1. Дмитрий Жеребченко (Россия)2. Тошия Сатто (Япония)3. Даниэле Гароццо (Италия) и Такахиро Шикине (Япония)41. Андрей Погребняк (Украина)58. Дмитрий Чучукало (Украина)71. Ростислав Герцик (Украина)81. Клод Юнес (Украина)