Елена Кривицкая – бронзовый призер ЧМ по фехтованию на шпагах

Сегодня, 23 июля, в Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Комплект медалей разыграли женщины в личном первенстве по фехтованию на шпагах.



Украинка Елена Кривицкая стала бронзовым призером. На пути к пьедесталу Елена в 1/32 финала победила финку Анну Салминен (15:11), в 1/16 обыграла американку Келли Харли (15:11), в 1/8 финала взяла верх над китаянкой Сан Ивен (15:13), в четвертьфинале была сильнее россиянки Татьяны Логуновой (15:10), а в полуфинале уступила сопернице из Польши Эве Нелип (10:15).



Остальные украинки не сумели пробиться в 1/8 финала: в 1/16 финала выбыли из борьбы Фейби Бежура после поражения от немки Александры Ндоло (2:15) и Анфиса Почкалова, проиграв венгерке Эмес Жаж-Ковач (8:15). Ксения Пантелеева в 1/32 финала проиграла француженке Коралине Виталис (13:15).



Золото завоевала россиянка Татьяна Гудкова, одержав победу в финале над полькой Эвой Нелип (11:9).

Обладательницей второй бронзовой медали стала эстонка Юлия Беляева.



Отметим, что бронза Кривицкой стала второй медалью для сборной Украины по фехтованию. Днем ранее в личном первенстве



Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 23 июля

Женщины. Шпага. Личное первенство.

1. Татьяна Гудкова (Россия)

2. Эва Нелип (Польша)

3.Елена Кривицкая (Украина) и Юлия Беляева (Эстония)

…

20. Фейби Бежура (Украина)

27. Анфиса Почкалова (Украина)

40. Ксения Пантелеева (Украина) Сегодня, 23 июля, в Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Комплект медалей разыграли женщины в личном первенстве по фехтованию на шпагах.Украинкастала бронзовым призером. На пути к пьедесталу Елена в 1/32 финала победила финку Анну Салминен (15:11), в 1/16 обыграла американку Келли Харли (15:11), в 1/8 финала взяла верх над китаянкой Сан Ивен (15:13), в четвертьфинале была сильнее россиянки Татьяны Логуновой (15:10), а в полуфинале уступила сопернице из Польши Эве Нелип (10:15).Остальные украинки не сумели пробиться в 1/8 финала: в 1/16 финала выбыли из борьбы Фейби Бежура после поражения от немки Александры Ндоло (2:15) и Анфиса Почкалова, проиграв венгерке Эмес Жаж-Ковач (8:15). Ксения Пантелеева в 1/32 финала проиграла француженке Коралине Виталис (13:15).Золото завоевала россиянка Татьяна Гудкова, одержав победу в финале над полькой Эвой Нелип (11:9).Обладательницей второй бронзовой медали стала эстонка Юлия Беляева.Отметим, что бронза Кривицкой стала второй медалью для сборной Украины по фехтованию. Днем ранее в личном первенстве чемпионкой мира стала саблистка Ольга Харлан 1. Татьяна Гудкова (Россия)2. Эва Нелип (Польша)и Юлия Беляева (Эстония)20. Фейби Бежура (Украина)27. Анфиса Почкалова (Украина)40. Ксения Пантелеева (Украина)