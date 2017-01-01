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Елена Кривицкая – бронзовый призер ЧМ по фехтованию на шпагах
Елена Кривицкая – бронзовый призер ЧМ по фехтованию на шпагахСегодня, 23 июля, в Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Комплект медалей разыграли женщины в личном первенстве по фехтованию на шпагах.

Украинка Елена Кривицкая стала бронзовым призером. На пути к пьедесталу Елена в 1/32 финала победила финку Анну Салминен (15:11), в 1/16 обыграла американку Келли Харли (15:11), в 1/8 финала взяла верх над китаянкой Сан Ивен (15:13), в четвертьфинале была сильнее россиянки Татьяны Логуновой (15:10), а в полуфинале уступила сопернице из Польши Эве Нелип (10:15).

Остальные украинки не сумели пробиться в 1/8 финала: в 1/16 финала выбыли из борьбы Фейби Бежура после поражения от немки Александры Ндоло (2:15) и Анфиса Почкалова, проиграв венгерке Эмес Жаж-Ковач (8:15). Ксения Пантелеева в 1/32 финала проиграла француженке Коралине Виталис (13:15).

Золото завоевала россиянка Татьяна Гудкова, одержав победу в финале над полькой Эвой Нелип (11:9).
Обладательницей второй бронзовой медали стала эстонка Юлия Беляева.

Отметим, что бронза Кривицкой стала второй медалью для сборной Украины по фехтованию. Днем ранее в личном первенстве чемпионкой мира стала саблистка Ольга Харлан.

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 23 июля
Женщины. Шпага. Личное первенство.
1. Татьяна Гудкова (Россия)
2. Эва Нелип (Польша)
3.Елена Кривицкая (Украина) и Юлия Беляева (Эстония)

20. Фейби Бежура (Украина)
27. Анфиса Почкалова (Украина)
40. Ксения Пантелеева (Украина)
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