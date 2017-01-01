Елена Кривицкая – в полуфинале ЧМ по фехтованию

Сегодня, 23 июля, в Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.Украинская шпажистка Елена Кривицкая вышла в полуфинал в личном первенстве и обеспечила себе, как минимум бронзовую медаль. Ранее украинка поочередно победила в 1/32 финала финку Анну Салминен (15:11), в 1/16 обыграла американку Келли Харли (15:11), в 1/8 финала взяла верх над китаянкой Сан Ивен (15:13), в четвертьфинале была сильнее россиянки Татьяны Логуновой (15:10).За выход в финал турнира Кривицкая сразится с полькой Эвой Нелип. Второй полуфинальной парой стали россиянка Татьяна Гудкова и эстонка Юлия Беляева.Отметим, что в 1/16 финала выбыли из борьбы Фейби Бежура после поражения от немки Александры Ндоло (2:15) и Анфиса Почкалова, проиграв венгерке Эмес Жаж-Ковач (8:15).Ксения Пантелеева в 1/32 финала проиграла француженке Коралине Виталис (13:15).