На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итальянец Пиццо – чемпион мира в личной шпаге; Никишин – 11-й
Богдан Никишин (Украина)Сегодня, 22 июля, в Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.

Итальянец Паоло Пиццо стал чемпионом мира в личном первенстве по фехтованию на шпагах, победив в финале эстонца Николая Новоселова (15:13).
Бронзу поделили венгр Андраш Редли и немец Рихард Шмидт.

Лучший из украинских шпажистов Богдан Никишин, который был освобожден от квалификации по рейтингу, дошел до 1/8 финала, где уступил венгру Андрашу Редли, и занял 11-е место.
В 1/16 выбыл из борьбы Анатолий Герей, проиграв Никишину (13:15).
В 1/32 финала завершил выступление Максим Хворост, потерпев поражение от будущего обладателя бронзы, немца Рихарда Шмидта (5:15).
Владимир Станкевич не пробился в основную сетку турнира.

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 21 июля
Мужчины. Шпага. Личное первенство.
1. Паоло Пиццо (Италия)
2. Николай Новосёлов (Эстония)
3. Андраш Редли (Венгрия) и Рихард Шмидт (Германия)

11. Богдан Никишин (Украина)
23. Анатолий Герей (Украина)
44. Максим Хворост (Украина)
75. Владимир Станкевич (Украина)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Два украинских шпажиста из трех преодолели квалификацию ЧМ в Германии
Богдан Никишин - бронзовый призер чемпионата Европы по фехтованию на шпагах
Никишин – победитель, Герей – бронзовый призер бразильского этапа Гран-при по фехтованию на шпагах
Максим Хворост – пятый на ЧЕ по фехтованию на шпагах
Украинские шпажисты – серебряные призеры этапа Кубка мира в Ванкувере
Игорь Рейзлин – восьмой на ЧЕ по фехтованию
Богдан Никишин - победитель немецкого этапа КМ по фехтованию на шпагах
Итальянец Паоло Пиццо – чемпион мира по фехтованию на шпагах
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Итальянец Пиццо – чемпион мира в личной шпаге; Никишин – 11-й
Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях
Венгерский саблист Шатмари – чемпион мира; Пундик – 25-й
Украинские саблистки и шпажистки преодолели квалификацию на ЧМ, у рапиристов две потери
Два украинских шпажиста из трех преодолели квалификацию ЧМ в Германии

Последние новости спорта

21:46 Максим Долгов – пятый в прыжках в воду с вышки на ЧМ в Венгрии 171 | Прыжки в воду

21:24 Итальянец Пиццо – чемпион мира в личной шпаге; Никишин – 11-й 161 | Фехтование

20:54 Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях 617 | Фехтование / Главные новости спорта

20:10 Поляк Боднар выиграл «разделку» на «Тур де Франс»; Гривко – 57-й (+Видео) 176 | Велоспорт

19:27 Бостад. Феррер обыграл Вердаско и стал соперником Долгополова по финалу 193 | Теннис

17:18 Синхронное плавание переименовано в артистическое 200 | Синхронное плавание

16:40 Юлия Левченко – вторая в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако 287 | Легкая атлетика

16:08 Долгополов обыграл Кузнецова и стал первым финалистом турнира в Бостаде 341 | Теннис / Главные новости спорта

15:17 Павел Коростылев - чемпион Европы в стрельбе из малокалиберного пистолета 315 | Стрельба / Главные новости спорта

14:56 Украинские синхронистки завоевали серебро в комбинации на ЧМ в Будапеште 331 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Мейвезеру пришлось стать на стул, чтобы сфотографироваться с Джошуа (Фото)

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

ВИДЕО

Летняя лига НБА. «Лейкерс» обыграл «Портленд» в финале. Лонзо Болл признан MVP (+Видео)

Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними болельщика, дававшего советы (Видео)

Уимблдон. Видеообзор финала в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон

Артур Шпилька проиграл нокаутом Адаму Ковнацки (+Видео)

Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)





Топ-новости недели

Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях
Долгополов обыграл Кузнецова и стал первым финалистом турнира в Бостаде
Павел Коростылев - чемпион Европы в стрельбе из малокалиберного пистолета
Украинские синхронистки завоевали серебро в комбинации на ЧМ в Будапеште
Бостад. Долгополов вышел в полуфинал и другие результаты








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (315)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги