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Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях

Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях

Сегодня, 22 июля, в Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира в личном первенстве по фехтованию на саблях.
Напомним, Ольга была освобождена от квалификации по рейтингу и на пути к высшей ступени пьедестала стартовала в 1/32 финала с победы над своей соотечественницей Ольгой Жовнир (15:7), в 1/16 финала уверенно выиграла у польки Богны Жозвяк (15:9), в 1/8 финала взяла верх над итальянкой Росселой Грегорио (15:12), в четвертьфинале обыграла японку Норику Тамуру (15:9), а в полуфинале  остановила француженку Сесилию Бердер (15:10). В финальной  дуэли Харлан не оставила шансов представительнице Тунниса  Аззе Бесбес, разгромив ее со счетом 15:5.
Для 26-летней Харлан это уже пятое золото мирового первенства в карьере. Ранее она становилась сильнейшей в личном первенстве в 2013 и 2014 годах, а в команде – в 2009 и 2014.  

Бронзовые награды достались итальянке Ирене Веччи и француженке  Сесилии Бердер.

Юлия Бакастова завершила выступление в 1/16 финала, проиграв Аззе Бесбес (13:15) и заняла 29-е место. В 1/32 финала, кроме Жовнир, проигравшей Харлан, выбыла из борьбы Елена Прокуда, потерпевшая поражение от  испанки Люсии Мартин-Португуэс (7:15).

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 21 июля
Женщины. Сабля. Личное первенство.
1. Ольга Харлан (Украина)
2. Азза Бесбес (Тунис)
3. Ирене Веччи (Италия) и Сесилия Бердер (Франция)

29. Юлия Бакастова (Украина)
44. Елена Прокуда (Украина)
55. Ольга Жовнир (Украина)

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