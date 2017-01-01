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Украинские саблистки и шпажистки преодолели квалификацию на ЧМ, у рапиристов две потери
Украинские саблистки и шпажистки преодолели квалификацию на ЧМ, у рапиристов две потериСегодня, 20 июля, в Лейпциге (Германия) проходит чемпионат мира по фехтованию. Во второй день  проходит проходят квалификационные соревнования в женской сабле, женской шпаге и в мужской рапире.

У саблисток отбор прошли украинки Юлия Бакастова, Елена Прокуда и Ольга Жовнир. Призер Олимпийских игр-2016 Ольга Харлан освобождена от квалификации по рейтингу.

Уже в 1/32 финала встретятся Харлан и Жовнир. Первой соперницей Прокуды будет испанка Люсиа Мартин-Португуес, а Бакастова поспорит с белоруской Полиной Касперович.

В турнире шпажисток отбор прошли Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева и Анфиса Почкалова. По рейтингу от квалификации была освобождена Фейби Бежура.
В 1/32 финала Кривицкая встретится с финкой Анной Салминен, Пантелеева – с француженкой Сокарин Виталис, Бежура – с француженкой Лоренс Эпии, а Почкалова с эстонкой Кристиной Кууск.

Из четырех украинских рапиристов только два преодолели отбор - Андрей Погребняк и Дмитрий Чучукало. В 1/32 финала Погребняк поспорит с мексиканцем Даниэлем Гомесом, а Чучукало – с американцем Майлсом Хэмли-Уотсоном..

Не пробились в основную сетку турнира Клод Юнес и Ростислав Герцик, который во втором поединке дополнительном раунде плей-офф проиграл соотечественнику Чучукало.


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