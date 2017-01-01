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Два украинских шпажиста из трех преодолели квалификацию ЧМ в Германии
Два украинских шпажиста из трех преодолели квалификацию ЧМ в ГерманииСегодня, 19 июля, в Лейпциге (Германия) стартовал чемпионат мира по фехтованию. Завершилась квалификация в мужской шпаге.

Анатолий Герей выиграл все шесть боев на групповом этапе и напрямую вышел в основную сетку
Максим Хворост прошел отбор, выиграв все восемь поединков – шесть на групповом этапе и два в дополнительном раунде плей-офф.
Владимир Станкевич на групповом этапе одержал четыре победы и потерпел два поражения, а в дополнительном раунде плей-офф выиграл первый поединок, но проиграл во втором сербу Даниле Николичу (9:15) и не пробился в основную сетку.
По рейтингу от квалификации был освобожден Богдан Никишин.

В 1/32 финала соперником Никишина будет Олег Соколов из Узбекистана, у Герея – грек Саввас Каввадиас, у Хвороста – немец Рихард Шмидт.

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