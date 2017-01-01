Два украинских шпажиста из трех преодолели квалификацию ЧМ в Германии

Сегодня, 19 июля, в Лейпциге (Германия) стартовал чемпионат мира по фехтованию. Завершилась квалификация в мужской шпаге.Анатолий Герей выиграл все шесть боев на групповом этапе и напрямую вышел в основную сеткуМаксим Хворост прошел отбор, выиграв все восемь поединков – шесть на групповом этапе и два в дополнительном раунде плей-офф.Владимир Станкевич на групповом этапе одержал четыре победы и потерпел два поражения, а в дополнительном раунде плей-офф выиграл первый поединок, но проиграл во втором сербу Даниле Николичу (9:15) и не пробился в основную сетку.По рейтингу от квалификации был освобожден Богдан Никишин.В 1/32 финала соперником Никишина будет Олег Соколов из Узбекистана, у Герея – грек Саввас Каввадиас, у Хвороста – немец Рихард Шмидт.