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Украинские саблисты – пятые на чемпионате Европы в командном турнире

Украинские саблисты – пятые на чемпионате Европы в командном турнире

Сегодня, 17 июня, в Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат Европы по фехтованию. Последний комплект наград разыграли мужчины в командном турнире по фехтованию на саблях.

Украинцы Андрей Ягодка, Алексей Стаценко, Дмитрий Пундик и Богдан Платонов в 1/8 финала уверенно победили команду Великобритании – 45:31, но в четвертьфинале проиграли сборной России со счетом 29:45.

В турнире за 5-8 места украинцы сначала победили французов (45:40), а затем команду Румынии (45:38) и заняли пятое место.

Золото завоевали россияне, победившие в финале команду Италии – 45:41.

В матче за бронзу сборная Венгрии разгромила команду Германии – 45:28.

Отметим, что на завершившемся в Тбилиси чемпионате Европы в активе сборной Украины лишь одна награда – серебро мужской сборной по фехтованию на шпагах в командном турнире.

Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия) . 17 июня
Мужчины. Сабля. Команды.
1. Россия
2. Италия
3. Венгрия

5. УКРАИНА



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