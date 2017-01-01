Украинские шпажистки – седьмые на чемпионате Европы в командном турнире

Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия), 17 июня

Сегодня, 17 июня, в Тбилиси (Грузия) проходит шестой день чемпионата Европы по фехтованию. Женщины разыграли медали в командном первенстве по фехтованию на шпагах.Женская сборная Украины (Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова) стартовала в 1/8 финала с победы над командой Израиля со счетом 45:39. В четвертьфинале украинки проиграли сборной Румынии – 40:44. В турнире за 5-8 места наши шпажистки проиграли немкам (39:45) и выиграли у итальянок (32:31), заняв в итоге седьмое место.Чемпионками Европы стали француженки, вырвавшие в финале победу у россиянок – 42:41.В малом финале за бронзу сборная Румынии одолела команду Эстонии – 45:38.1. Франция2. Россия3. Румыния7. УКРАИНА