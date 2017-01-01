Итальянские рапиристки – чемпионки Европы в командном турнире

Вчера, 19:50 110 | Единоборства / Фехтование

Сегодня, 16 июня, в Тбилиси (Грузия) завершился пятый день чемпионата Европы по фехтованию.



Женская сборная Италии по фехтованию на рапирах завоевала золото в командном турнире. В финале итальянки победили россиянок со счетом 45:31.



В малом финале за бронзовые награды немки не оставили шансов венгеркам, разгромив соперниц со счетом 45:18.



Сборная Украины на чемпионате Европы в Тбилиси в соревнованиях женщин по фехтованию на рапирах не представлена.



Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия), 16 июня

Женщины. Рапира. Команды.

1. Италия

2. Россия

3. Германия

