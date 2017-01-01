Украинские шпажисты – серебряные призеры чемпионата Европы в командном турнире

Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия). 16 июня

Сегодня, 16 июня, в Тбилиси (Грузия) проходит пятый день чемпионата Европы по фехтованию. Шпажисты разыграли комплект медалей в командном турнире.Украинцы Анатолий Герей, Максим Хворост, Богдан Никишин и Владимир Станкевич стартовали в 1/8 финала с победы над командой Финляндии со счетом 45:24, в четвертьфинале выиграли у венгров 45:39, а в полуфинале взяли верх над чехами (18:14).В решающем поединке наши шпажисты одним уколом уступили россиянам – 32:33. Для Украины это первая медаль на нынешнем европейском первенстве.В матче за бронзу сборная Чехии вырвала победу у команды Германии со счетом 23:22.1. Россия3. Чехия