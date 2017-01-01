Елена Кривицкая – шестая на чемпионате Европы по фехтованию на шпагах

Сегодня, 18:35 35 | Единоборства / Фехтование

Сегодня, 15 июня, в Тбилиси (Грузия) проходит четвертый день чемпионата Европы по фехтованию. Шпажистки разыграли комплект медалей в индивидуальном первенстве. Украинки остались без медалей.



Дальше всех прошла Елена Кривицкая, которая в четвертьфинале уступила венгерке Эмеш Сас-Ковач (12:15) и заняла в итоге 6-е место.

В 1/8 финала выбыли из борьбы Фейби Бежура, проиграв своей соотечественнице Елене Кривицкой (10:15) и Ксения Пантелеева, потерпев поражение от израильтянки Аны Лондон (8:15).

В 1/32 финала завершила выступление Анфиса Почкалова, проиграв Ксении Пантелеевой (8:15).



Чемпионкой Европы стала россиянка Виолетта Колобова, победившая в финале немку Александру Ндоло (15:10).



Бронзу разделили эстонка Юлия Беляева и венгерка Эмеш Сас-Ковач.



Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия). 15 июня

Женщины. Шпага. Индивидуальное первенство.

1. Виолетта Колобова (Россия)

2. Александра Ндоло (Германия)

3. Юлия Беляева (Эстония) и Эмеш Сас-Ковач (Венгрия)

…

6. Елена Кривицкая (Украина)

11. Фейби Бежура (Украина)

15. Ксения Пантелеева (Украина)

43. Анфиса Почкалова (Украина) Сегодня, 15 июня, в Тбилиси (Грузия) проходит четвертый день чемпионата Европы по фехтованию. Шпажистки разыграли комплект медалей в индивидуальном первенстве. Украинки остались без медалей.Дальше всех прошла Елена Кривицкая, которая в четвертьфинале уступила венгерке Эмеш Сас-Ковач (12:15) и заняла в итоге 6-е место.В 1/8 финала выбыли из борьбы Фейби Бежура, проиграв своей соотечественнице Елене Кривицкой (10:15) и Ксения Пантелеева, потерпев поражение от израильтянки Аны Лондон (8:15).В 1/32 финала завершила выступление Анфиса Почкалова, проиграв Ксении Пантелеевой (8:15).Чемпионкой Европы стала россиянка Виолетта Колобова, победившая в финале немку Александру Ндоло (15:10).Бронзу разделили эстонка Юлия Беляева и венгерка Эмеш Сас-Ковач.1. Виолетта Колобова (Россия)2. Александра Ндоло (Германия)3. Юлия Беляева (Эстония) и Эмеш Сас-Ковач (Венгрия)6. Елена Кривицкая (Украина)11. Фейби Бежура (Украина)15. Ксения Пантелеева (Украина)43. Анфиса Почкалова (Украина)