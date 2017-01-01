Украинские саблистки – пятые на чемпионате Европы в командном турнире

Сегодня, 19:06 5 | Единоборства / Фехтование

Сегодня, 14 июня, в Тбилиси (Грузия) завершился третий день чемпионата Европы по фехтованию. Саблистки разыграли комплект медалей в командном турнире.



Украинки Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Юлия Бакастова и Елена Прокуда стартовали в четвертьфинале с поражения от венгерок (43:45). В турнире за 5-8 места украинки сначала разгромили немок (45:28), а затем победили испанок ( 45:43) и заняли итоговое 5-е место.



Золото завоевали итальянки, которые в финале вырвали победу у россиянок (45:44)

.

В малом финале за бронзу француженки победили венгерок (45:36).



Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия) . 14 июня

Женщины. Сабля. Команды.

1. Россия

2. Италия

3. Франция

4. Венгрия

5. УКРАИНА

