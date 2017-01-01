На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Украинские саблистки – пятые на чемпионате Европы в командном турнире
Сегодня, 14 июня, в Тбилиси (Грузия) завершился третий день чемпионата Европы по фехтованию. Саблистки разыграли комплект медалей в командном турнире.

Украинки Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Юлия Бакастова и Елена Прокуда стартовали в четвертьфинале с поражения от венгерок (43:45). В турнире за 5-8 места украинки сначала разгромили немок (45:28), а затем победили испанок ( 45:43) и заняли итоговое 5-е место.

Золото завоевали итальянки, которые в финале вырвали победу у россиянок (45:44)
.
В малом финале за бронзу француженки победили венгерок (45:36).

Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия) . 14 июня
Женщины. Сабля. Команды.
1. Россия
2. Италия
3. Франция
4. Венгрия
5. УКРАИНА
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Украинские рапиристы - шестые на чемпионате Европы в командном турнире
Украинские саблистки – седьмые в командном турнире на этапе КМ в Тунисе
Украинские саблистки остались без наград чемпионата Европы в личном первенстве
Команда украинских саблисток – бронзовый призер чемпионата Европы в командном турнире
Украинские шпажистки – восьмые, саблисты – десятые на чемпионате Европы в командных турнирах
Украинские рапиристки – седьмые на чемпионате Европы в командном турнире
Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Венесуэле
Украинские рапиристы – седьмые на чемпионате Европы в командном турнире
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Украинские саблистки – пятые на чемпионате Европы в командном турнире
Украинские рапиристы - шестые на чемпионате Европы в командном турнире
Украинские рапиристы выбыли из борьбы за медали чемпионата Европы в личном первенстве
Украинские саблистки остались без наград чемпионата Европы в личном первенстве
Украинские шпажисты – четвертые в командном турнире на этапе КМ в Париже

Последние новости спорта

19:06 Украинские саблистки – пятые на чемпионате Европы в командном турнире 53 | Фехтование

18:11 Украинские рапиристы - шестые на чемпионате Европы в командном турнире 84 | Фехтование

17:44 Валерия Люлько и София Лыскун – бронзовые призеры ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки 117 | Прыжки в воду

16:33 Ноттингем. Cтаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал 226 | Теннис / Главные новости спорта

16:06 Ноттингем. Савчук выбыла в первом круге парного турнира 182 | Теннис

15:49 Леся Цуренко вышла в четвертьфинал на турнире в Хертогенбосе 237 | Теннис

15:19 AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд в Украину Кушиташвили для участия в ЧЕ 214 | Бокс

15:07 Флойд Мэйвезер снял бронь арены в Лас-Вегасе на 26 августа 207 | Бокс

14:59 Восемь россиян, направлявшихся на ЧЕ по боксу в Харьков, будут депортированы из Украины 254 | Бокс

14:26 Ковалев: Когда вижу лицо Уорда, хочу ударить 221 | Бокс

Все новости

ФОТО

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

ВИДЕО

Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)





Топ-новости недели

Ноттингем. Cтаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал
Украинские легкоатлеты заняли девять призовых мест на этапе Мирового вызова в Финляндии
Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем
Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (196)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги