Украинские рапиристы - шестые на чемпионате Европы в командном турнире

Сегодня, 18:11 56 | Единоборства / Фехтование

Сегодня, 14 июня, в Тбилиси (Грузия) проходит третий день чемпионата Европы по фехтованию.



В командных соревнованиях рапиристов украинцы Клод Юнес, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк и Дмитрий Чучукало стартовали в 1/8 финала с уверенной победы над швейцарцами ( 45:24), но в четвертьфинале уступили итальянцам (39:45).



В турнире за 5-8 места украинцы победили команду Турции (45:33) и проиграли полякам (37:45), заняв в итоге 6-е место.



Чемпионами Европы стали французские рапиристы, победившие в финале команду России (45:43).



В малом финале за бронзу итальянцы были сильнее немцев (45:40).



Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия) . 14 июня

Мужчины. Рапира. Команды.

1. Франция

2. Россия

3. Италия

4. Германия

5. Польша

6. УКРАИНА

