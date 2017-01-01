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Украинские рапиристы выбыли из борьбы за медали чемпионата Европы в личном первенстве
Сегодня, 12 июня в Тбилиси (Грузия) стартовал чемпионат Европы по фехтованию.

У мужчин в личном первенстве по фехтованию на рапирах все четыре украинца успешно преодолели групповой этап.

В туре прямого выбывания в 1/16 финала завершил борьбу Клод Юнес после поражения от итальянца Даниэле Гароццо (9:15), Дмитрий Чучукало проиграл итальянцу Алесси Фокони (7:15), а Ростислав Герцик уступил немцу Андре Саните (14:15).  
Андрей Погребняк выбыл из борьбы в 1/32 финала, проиграв немцу Александеру Колю (9:15).   

В полуфинал вышли и уже обеспечили себе медали, а также продолжат борьбу за титул итальянцы Джорджио Авола и Даниэле Гароццо, россиянин Тимур Сафин и француз Джереми Кадо.
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