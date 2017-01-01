Украинские саблистки остались без наград чемпионата Европы в личном первенстве

Сегодня, 12 июня в Тбилиси (Грузия) стартовал чемпионат Европы по фехтованию. Будут разыграны 12 комплектов наград – шесть мужских и шесть женских, шесть личных и шесть командных.У женщин в личном турнире по фехтованию на саблях украинки досрочно выбыли из борьбы. Лидер сборной Украины Ольга Харлан стартовала в 1/16 финала с победы над россиянкой Валерией Большаковой (15:6), но уже в 1/8 финала уступила француженке Сесилии Бердер (12:15).Ольга Жовнир в 1/32 финала проиграла венгерке Анне Мартон (7:15).Юлия Бакастова и Елена Прокуда завершили выступление на стадии группового этапа.

Полуфиналистками стали и продолжат борьбу за титул венгерка Лиза Пуштаи, грузинка Теодора Кахиани, итальянка Росселла Грегорио и румынка Бьянка Паску.