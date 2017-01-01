Украинские саблистки – седьмые в командном турнире на этапе КМ в Тунисе

Сегодня, 11:50 25 | Единоборства / Фехтование





Украинские саблистки Ольга Харлан, Елена Воронина, Елена Кравацкая и Ольга Жовнир стартовали с победы в 1/8 финала над командой Туниса (45:35), в четвертьфинале одним уколом уступили итальянкам (44:45). В турнире за 5-8-е места наши саблистки проиграли россиянкам (41:45), а затем разгромили мексиканок (45:22) и заняли в итоге 7-е место.



В финале итальянки победили полек (45:38). В поединке за бронзу француженки были сильненее японок (45:41).



Напомним, в личном первенстве украинка



Фехтование. Этап Кубка мира. Тунис, 14 мая

Женщины. Сабля. Команды.

1. Италия

2. Польша

3. Франция

4. Япония

5. Россия

6. Беларусь

7. УКРАИНА

В Тунисе этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин завершился командным турниром.Украинские саблистки Ольга Харлан, Елена Воронина, Елена Кравацкая и Ольга Жовнир стартовали с победы в 1/8 финала над командой Туниса (45:35), в четвертьфинале одним уколом уступили итальянкам (44:45). В турнире за 5-8-е места наши саблистки проиграли россиянкам (41:45), а затем разгромили мексиканок (45:22) и заняли в итоге 7-е место.В финале итальянки победили полек (45:38). В поединке за бронзу француженки были сильненее японок (45:41).Напомним, в личном первенстве украинка Ольга Харлан стала чемпионкой турнира 1. Италия2. Польша3. Франция4. Япония5. Россия6. Беларусь7. УКРАИНА