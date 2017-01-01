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Шпажистка Инна Бровко - серебряный призер юниорского чемпионата Европы

Шпажистка Инна Бровко - серебряный призер юниорского чемпионата Европы

7 марта состоялись соревнования среди шпажисток в рамках юниорского чемпионата Европы по фехтованию в болгарском Пловдиве. В турнире приняли участие 87 фехтовальщиц из 25 европейских стран, сообщает пресс-служба Федерации фехтования Украины.

Украинская шпажистка Инна Бровко завоевала серебряную медаль, уступив в финальном поединке 8-му номеру мирового рейтинга израильтянке Вере Майе Дэви Каневски со счетом 13:15.

До этого Бровко удачно прошла групповой раунд, записав на свой счет 6 побед из 6. В туре прямого выбывания украинка стартовала под 3-м номером. В 1/32 финала Инна обыграла эстонку Кармен-Лии Таграмаа (15:10), далее взяла верх над сербской фехтовальщицей Мартой Грияк (15:13), а в 1/8 финала не испытала трудностей в бою с британкой Даниель Лоусон  (15:9).
В четвертьфинале украинская шпажистка вырвала победу у Николь Гавриленко из Израиля с перевесом в один укол (15:14).
За выход в финал соревнований Бровко без проблем прошла чемпионку мира среди кадетов-2016 Алессандру Боцца из Италии, завершив поединок со счетом 15:7 в свою пользу.
К сожалению, золотая награда украинке не покорилась. Инне Бровко не хватило всего лишь двух уколов до чемпионского титула в противостоянии с Каневски.

Катерина Чорний сложила оружие в 1/32 финала, уступив россиянке Айзанат Муртазаевой со счетом 10:15, Наталья Степанян  также завершила свое выступление на этом этапе, проиграв чешке Катерине Досковой – 11:15, а Дарья Варфоломеева смогла пробиться в 1/16 финала, где не справилась с француженкой Камилль Набет – 9:15.

Фехтование. Юниорский чемпионат Европы. Пловдив (Болгария). 7 марта
Шпага. Индивидуальное первенство.
1. Вера Майя Дэви Каневски (Израиль)
2. Инна Бровко (Украина)
3. Алессандра Боцца (Италия) и Камилль Набет (Франция)

21. Дарья Варфоломеева (Украина)
37. Наталья Степанян (Украина)
46. Катерина Чорний (Украина)
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