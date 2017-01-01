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Украинские саблистки уступили итальянкам бронзу на этапе КМ в Афинах
Елена Воронина19 февраля в Афинах (Греция) завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин.

Сборная Украины начала борьбу в туре прямого выбывания. В 1/8 финала Елена Воронина, Ольга Жовнир, Юлия Бакастова и Александра Мамонтова одержали победу над белорусками 44:43. В четвертьфиале украинки взяли верх над польками – 45:37, а в полуфинале  не сумели остановить команду Южной Кореи, которая выступала «олимпийским» составом во главе с обладательницей золота Лондона-2012 Ким Чжи Ен. Поединок завершился со счетом 45:24 в пользу кореянок.

В малом финале за бронзу украинки проиграли итальянкам 33:45.

Победила сборная России одолев в финале кореянок – 45:44.

В индивидуальном первенстве лучшей среди пяти украинских саблисток была Елена Воронина, которая в 1/16 финала проиграла  кореянке Юн Чжису – 7:15 и заняла 21-е место.
Этапом ранее из борьбы выбыла Ольга Жовнир, уступив будущей обладательнице серебра француженке Манон Брюне -  8:15.
Остальных украинкам не удалось пробиться в основную сетку турнира.  

В финале личного турнира венгерка Анна Мартон победила француженку Манон Брюне – 15:11. Бронзовыми призерами стали  кореянка Ким Чжи Ён и француженка Шарлотта Лембах.

Фехтование. Этап Кубка мира. Афины (Греция), 17-19 февраля
Женщины. Сабля. Команды.
1. Россия
2. Южная Корея
3. Италия
4. УКРАИНА

Женщины. Сабля. Индивидуальное первенство.
1. Анна Мартон (Венгрия)
2. Манон Брюне (Франция)
3. Ким Чжи Ён (Южная Корея) и Шарлотта Лембах (Франция)

21. Елена Воронина (Украина)
62. Ольга Жовнир (Украина)
84. Елена Прокуда (Украина)
91. Юлия Бакастова (Украина)
123. Александра Мамонтова (Украина)
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