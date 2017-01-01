Команда украинских шпажистов – бронзовый призер этапа КМ в Германии

Фехтование. Этап Кубка мира. Хайденхайм (Германия). 28 января

В Хайденхайме (Германия) прошли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин.Сборной Украины заняла третье место. Украинская команда в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Владимира Станкевича и Анатолия Герея стартовала в туре прямого выбывания, посеянная под 4-м номером.В 1/16 финала украинские шпажисты без проблем разобрались со сборной Австралии, одержав победу со счетом 45:28, а далее Станкевич, Никишин, Хворост и Герей выиграли у эстонцев – 45:23.В 1/4 финала украинцы вырвали победу у швейцарцев со счетом 35:34 и стали претендентами на медали.К сожалению, в следующем туре соревнований Станкевич, Никишин, Герей и Хворост не сумели остановить французов, проиграв соперникам со счетом 29:45. Но в борьбе за бронзу наши спортсмены сумели реабилитироваться, одержав уверенную победу над китайцами – 36:29.1. Италия2. Франция