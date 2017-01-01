На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Команда украинских шпажистов – бронзовый призер этапа КМ в Германии

Команда украинских шпажистов – бронзовый призер этапа КМ в Германии. Фото nffu.org.ua

В Хайденхайме (Германия) прошли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин.

Сборной Украины заняла третье место. Украинская команда в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Владимира Станкевича и Анатолия Герея стартовала в туре прямого выбывания, посеянная под 4-м номером.

В 1/16 финала украинские шпажисты без проблем разобрались со сборной Австралии, одержав победу со счетом 45:28, а далее Станкевич, Никишин, Хворост и Герей выиграли у эстонцев – 45:23.

В 1/4 финала украинцы вырвали победу у швейцарцев со счетом 35:34 и стали претендентами на медали.

К сожалению, в следующем туре соревнований Станкевич, Никишин, Герей и Хворост не сумели остановить французов, проиграв соперникам со счетом 29:45. Но в борьбе за бронзу наши спортсмены сумели реабилитироваться, одержав уверенную победу над китайцами – 36:29.

Фехтование. Этап Кубка мира. Хайденхайм (Германия). 28 января
Мужчины. Шапага. Команды.
1. Италия
2. Франция
3. Украина (Богдан Никишин, Максим Хворост, Владимир Станкевич, Анатолий Герей)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Никишин – победитель, Герей – бронзовый призер бразильского этапа Гран-при по фехтованию на шпагах
Украинские шпажисты – серебряные призеры ЧМ в командном турнире
Украинские шпажисты – серебряные призеры этапа Кубка мира в Ванкувере
Украинские шпажисты - победители итальянского этапа КМ в командном турнире
Богдан Никишин – серебряный призер немецкого этапа КМ по фехтованию на шпагах
Богдан Никишин – бронзовый призер этапа КМ по фехтованию на шпагах
Богдан Никишин - победитель аргентинского этапа КМ по фехтованию на шпагах
Украинские шпажисты – победители парижского этапа КМ в командных соревнованиях
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Команда украинских шпажистов – бронзовый призер этапа КМ в Германии
Украинские рапиристы – 13-е на этапе КМ в командных соревнованиях
Украинские шпажистки – пятые на этапе КМ в командных соревнованиях
Украинские саблисты без призов на Гран-при в Канкуне
Алина Рапинец - бронзовый призер сателлита в Анталии по фехтованию на рапирах

Последние новости спорта

18:43 Команда украинских шпажистов – бронзовый призер этапа КМ в Германии 32 | Фехтование

18:26 УХЛ. 33-й тур. «Донбасс» дома победил «Белый Барс», «Кременчук» на выезде обыграл «Витязь» 70 | Хоккей

15:24 Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы 385 | Биатлон / Главные новости спорта

14:46 Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале 166 | Теннис / Главные новости спорта

14:23 Бризил готов драться с Уайлдером 175 | Бокс

14:08 Иван Редкач нокаутировал Демонда Брока 195 | Бокс

13:59 Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео) 165 | Бокс / Видео

13:42 Виталий Труш – десятый в спринте на юниорском КМ по биатлону в Поклюке 156 | Биатлон

12:49 Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону 391 | Биатлон / Главные новости спорта

12:26 Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте 154 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале
Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону
Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте
Фернандес – пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию; Павлов – 14-й









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (440)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги