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Украинские рапиристы – 13-е на этапе КМ в командных соревнованиях
21-22 января в Париже (Франция) прошел этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 211 фехтовальщиков.

В индивидуальном первенстве лучшим результатом для Украины стало 29-е место Дмитрия Чучукало.
На групповом этапе Дмитрий одержал 5 побед из 6, уступив только многократному победителю юниорских этапов Кубка мира Александру Сидо из Франции. В предварительном туре украинский рапирист взял верх над британцем Гарри Бердом 15:14), затем выиграл у датчанина Коли Дахлина (15:12). В 1/64 финала украинец добыл победу над представителем Нидерландов Себастьяном Борстом ( 15:11), а в 1/32 не справился с титулованным американцем Рэйсом Имбоденом (12:15).

В 1/64 финала сумел пробиться еще один представитель Украины  - Ростислав Герцик, но ему не удалось пройти дальше: на этом этапе Герцик уступил россиянину Дмитрию Ригину ( 4:15).
В финале американец Александр Массиалас победил россиянина Тимура Сафина (15:14). Бронзу разделили итальянец Джорджо Авола и Ха Тэ Гью из Южной Кореи.

В командном первенстве Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Клод Юнес и Андрей Погребняк заняли 13-е место. В 1/16 финала украинцы одержали победу над Швейцарией ( 45:21), но затем уступили сборной Южной Кореи (35:45). В борьбе за 9-16 место украинцы проиграли Гонконгу (26:45) и выиграли у команд Канады (45:30) и Турции (45:43).
Командный турнир рапиристов выиграли итальянцы, в финале разгромив французов (45:21).

Фехтование. Этап Кубка мира. Париж (Франция), 21-22 января
Мужчины. Рапира. Индивидуальное первенство.
1. Александр Массиалас (США)
2. Тимур Сафин (Россия)
3. Джорджо Авола (Италия) и Ха Тэ Гью (Юж. Корея)

29. Дмитрий Чучукало (Украина)
44. Ростислав Герцик (Украина)
65. Клод Юнес (Украина)
97. Андрей Погребняк (Украина)
130. Ярослав Степура (Украина)
140. Максим Гаравский (Украина)

Команды
1. Италия
2. Франция
3. США

13. УКРАИНА (Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрей Погребняк)
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