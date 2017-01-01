Украинские рапиристы – 13-е на этапе КМ в командных соревнованиях

21-22 января в Париже (Франция) прошел этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 211 фехтовальщиков.



В индивидуальном первенстве лучшим результатом для Украины стало 29-е место Дмитрия Чучукало.

На групповом этапе Дмитрий одержал 5 побед из 6, уступив только многократному победителю юниорских этапов Кубка мира Александру Сидо из Франции. В предварительном туре украинский рапирист взял верх над британцем Гарри Бердом 15:14), затем выиграл у датчанина Коли Дахлина (15:12). В 1/64 финала украинец добыл победу над представителем Нидерландов Себастьяном Борстом ( 15:11), а в 1/32 не справился с титулованным американцем Рэйсом Имбоденом (12:15).



В 1/64 финала сумел пробиться еще один представитель Украины - Ростислав Герцик, но ему не удалось пройти дальше: на этом этапе Герцик уступил россиянину Дмитрию Ригину ( 4:15).

В финале американец Александр Массиалас победил россиянина Тимура Сафина (15:14). Бронзу разделили итальянец Джорджо Авола и Ха Тэ Гью из Южной Кореи.



В командном первенстве Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Клод Юнес и Андрей Погребняк заняли 13-е место. В 1/16 финала украинцы одержали победу над Швейцарией ( 45:21), но затем уступили сборной Южной Кореи (35:45). В борьбе за 9-16 место украинцы проиграли Гонконгу (26:45) и выиграли у команд Канады (45:30) и Турции (45:43).

Командный турнир рапиристов выиграли итальянцы, в финале разгромив французов (45:21).



Фехтование. Этап Кубка мира. Париж (Франция), 21-22 января

Мужчины. Рапира. Индивидуальное первенство.

1. Александр Массиалас (США)

2. Тимур Сафин (Россия)

3. Джорджо Авола (Италия) и Ха Тэ Гью (Юж. Корея)

…

29. Дмитрий Чучукало (Украина)

44. Ростислав Герцик (Украина)

65. Клод Юнес (Украина)

97. Андрей Погребняк (Украина)

130. Ярослав Степура (Украина)

140. Максим Гаравский (Украина)



Команды

1. Италия

2. Франция

3. США

…

13. УКРАИНА (Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрей Погребняк)

