Украинские шпажистки – пятые на этапе КМ в командных соревнованиях

20-22 января в Барселоне (Испания) состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин.В личном турнире Елена Кривицкая и Анфиса Почкалова пробились 1/8 финала.В 1/64 финала Елена Кривицкая одержала волевую победу над россиянкой Юлией Личагиной со счетом 11:10, а после победила бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виолетту Колобову из России – 15:12. В следующем туре украинская шпажистка не справилась с еще одной представительницей российской сборной Дарьей Мартынюк, уступив оппонентке со счетом 11:15.Анфиса Почкаловой в 1/64 основной сетки обыграла Магдалену Пекарскую из Польши – 15:10, далее выбила из борьбы Ман Вай Вивьян Конг из Гонконга – 15:14, а в 1/8 финала нашей фехтовальщице для прохождения в следующий раунд не хватило одного укола – Почкалова уступила француженке Мелиссе Горам со счетом 14:15.В финале китаянка Сунь Ивен победила эстонку Ирину Эмбрих – 15:11. Бронза – у венгерки Эмеше Шаш и француженки Мелиссы Горам.В командных соревнованиях сборная Украины в составе Анфисы Почкаловой, Фейби Бежуры, Елены Кривицкой и Ксении Пантелеевой заняла пятое место.В 1/8 основной финала украинки победили японок со счетом 45:37, а в следующем туре уступили китаянкам 42:45.В борьбе за 5-8 место украинки сначала одержали верх над командой Швейцарии (45:33), а затем победили итальянок (41:36) во главе с их лидером Росселлой Фиаминго, которая является серебряным призером Рио-2016.В финале командного турнира китаянки победили эстонок – 22:21. Россиянки стали бронзовыми призёрами, победив в малом финале француженок – 45:38.Фехтование. Этап Кубка мира. Барселона (Испания), 20-22 январяЖенщины. Шпага.1. Сунь Ивэнь (Китай)2. Ирина Эмбрих (Эстония)3. Эмеше Шаш (Венгрия) и Мелисса Горам (Франция)12. Анфиса Почкалова (Украина)14. Елена Кривицкая (Украина)47. Инна Бровко (Украина)61. Юлия Свыстиль (Украина)63. Джоан Фейби Бежура (Украина)75. Ксения Пантелеева (Украина)154. Екатерина Чорний (Украина)Команды1. Китай2. Эстония3. Россия5. Украина(Анфиса Почкалова, Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева)