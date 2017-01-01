Салидо: Я для Ломаченко стою больше, чем он для меня

Экс-чемпион в двух категориях мексиканец(44-13-4, 31 КО) с завидной периодичностью повторяет, что ему не особо нужен реванш с украинцем(9-1, 7 КО), которого он победил по очкам в марте 2014 года, тем самым помешав войти в историю первым, кому удалось завоевать титул чемпиона мира уже во втором поединке на профи ринге. Тем не менее Орландо подчеркивает, что если его финансовые аппетиты будут удовлетворены, он соизволит выйти в ринг против Василия.Напомним, завтра Ломаченко проведет защиту титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против кубинца Гильермо Ригондо в Нью-Йорке (США), а Салидо в Лас-Вегасе бкдет драться с соотечественником Мигелем Романом.«Если у меня в поединке с Романом все сложится хорошо, и они заплатят мне, сколько я хочу, тогда мы (с Ломаченко) можем провести бой», — приводит слова Салидо BoxingScene. - (Промоутер украинца) Арум знает, сколько мне нужно, но он еще ни разу и близко не предлагал мне такую сумму.Ломаченко должен поквитаться за поражение, чтобы идти дальше, потому что он хочет большие бои, но первое, что у него спрашивают: “А что насчёт Салидо?” Я для него стою больше, чем он для меня».